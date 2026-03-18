Туроператоры сообщили о сокращении выдачи шенгенских мультивиз россиянам - 18.03.2026, ПРАЙМ
Туроператоры сообщили о сокращении выдачи шенгенских мультивиз россиянам
Туроператоры фиксируют значительное сокращение числа выдачи российским туристам многократных шенгенских виз, при этом спрос на оформление въездных документов в... | 18.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Туроператоры фиксируют значительное сокращение числа выдачи российским туристам многократных шенгенских виз, при этом спрос на оформление въездных документов в Европу, напротив, активно растет, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). "В январе-марте этого года в сравнении с первым кварталом 2025 года участники туристического рынка оценивают снижение количества выданных мультивиз не менее чем в 90%", - говорится в сообщении. При этом с начала 2026 года туроператоры фиксируют рост количества обращений за шенгенскими визами в сравнении с первым кварталом 2025 года. Так, по данным туроператора PAC Group, количество запросов на визы во Францию и Испанию выросло в два раза, в Италию – на 30–40%. В то же время в Space Travel отмечают, что общий прирост обращений составляет 20–25%. Как рассказали в ассоциации, вместо многократных виз российским туристам в 50-60% случаев выдают двукратные визы – преимущественно под круизы. "Например, такая практика есть у консульств Италии, Франции, Испании и Греции", - добавили там. Туроператор ПАКС отметил, что Франция, Италия и Венгрия могут поставить двукратную визу с длинным коридором для въезда тем заявителям, у кого хорошая визовая история и частые поездки в эти страны. "Но в большинстве случаев российским туристам, планирующим поездки в Европу, стоит ориентироваться преимущественно на однократные визы под сроки поездки", - сказали в АТОР. Отмечается, что быстрее всего визы сейчас выдают Греция и Венгрия (до 10 дней и две-три недели соответственно), а самые длительные сроки рассмотрения сохраняются у Италии и Франции – в среднем от месяца до полутора. Однако эксперты отмечают, что из-за наплыва заявителей сроки оформления даже греческих и венгерских виз могут увеличиться примерно на неделю.
Туроператоры сообщили о сокращении выдачи шенгенских мультивиз россиянам

АТОР: выдача многократных шенгенских виз россиянам сократилась на 90% с начала года

