Курс юаня на Мосбирже растет седьмой день подряд - 18.03.2026, ПРАЙМ

Курс китайской валюты к российской растет седьмой торговый день подряд, превышая уже 12 рублей, следует из данных Московской биржи.

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к российской растет седьмой торговый день подряд, превышая уже 12 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.19 мск повышается на 12 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,12 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,03-12,17 рубля. Пока нет существенных поводов для полноценного закрепления китайской валюты выше отметки 12 рублей, полагает Богдан Зварич из ПСБ. Рубль выглядит перепроданным, поясняет Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Не стоит забывать, что совсем скоро на рынок хлынет увеличенный приток долларов и юаней, полученных от резкого взлета цен на сырье из-за ближневосточного конфликта", - добавляет он. "Ожидаем коррекционного снижения юаня как за счет технического фактора – от текущих уровней участники торгов могут начать фиксировать прибыль по длинным позициям, так и за счет роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, которые на следующей неделе будут готовится к пику налоговых выплат, приходящемуся на 30 марта", - уточняет Зварич. "Считаем, что диапазон 11,5–12 рублей останется актуальным для юаня до конца месяца", - заключает он.

