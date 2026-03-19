Экспорт сладкой газировки из России вырос на 4 процента в 2025 году - 19.03.2026, ПРАЙМ
Экспорт сладкой газировки из России вырос на 4 процента в 2025 году
2026-03-19T11:48+0300
11:48 19.03.2026
 
Экспорт сладкой газировки из России вырос на 4 процента в 2025 году

Агроэкспорт: экспорт сладкой газировки из России в 2025 году вырос на 4%

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Экспорт сладкой газировки из России вырос на 4% в прошлом году, до 302 миллионов долларов, на зарубежные рынки было поставлено свыше почти 420 тысяч тонн продукта, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт".
"Согласно оценкам экспертов, в 2025 году Россия поставила на зарубежные рынки более 420 тысяч тонн воды, содержащей сахар или вкусо-ароматические добавки, на сумму около 302 миллионов долларов США. В сравнении с 2024-м экспорт вырос на 4% в стоимостном выражении", - говорится в сообщении.
В первую пятерку импортеров входят Казахстан (около 92 миллионов долларов), Белоруссия (более 65 миллионов долларов), Узбекистан (более 44 миллионов долларов), Киргизия (более 20 миллионов долларов), а также Армения (более 14 миллионов долларов).
Отмечается, что рост экспорта в стоимостном выражении в основном связан с поставками в Армению (+60%), Абхазию (+35%), Белоруссию (+23%), Узбекистан (+21%), Таджикистан (+26%), Киргизию (+15%). Помимо этого, стоит выделить экспорт в Египет: если в 2024 году объем поставок в деньгах составлял около 17 тысяч долларов, то в 2025-м - около 2,8 миллиона долларов.
"Всего же в 2025 году Россия экспортировала сладкие газированные напитки более чем в 85 стран мира", - добавляется в сообщении центра.
