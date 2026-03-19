https://1prime.ru/20260319/agroeksport-868445345.html

Экспорт сладкой газировки из России вырос на 4 процента в 2025 году

2026-03-19T11:48+0300

бизнес

россия

белоруссия

узбекистан

киргизия

агроэкспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/83889/29/838892977_0:154:3073:1882_1920x0_80_0_0_d9971fcbc9dd972e3a519b34429005a8.jpg

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Экспорт сладкой газировки из России вырос на 4% в прошлом году, до 302 миллионов долларов, на зарубежные рынки было поставлено свыше почти 420 тысяч тонн продукта, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". "Согласно оценкам экспертов, в 2025 году Россия поставила на зарубежные рынки более 420 тысяч тонн воды, содержащей сахар или вкусо-ароматические добавки, на сумму около 302 миллионов долларов США. В сравнении с 2024-м экспорт вырос на 4% в стоимостном выражении", - говорится в сообщении. В первую пятерку импортеров входят Казахстан (около 92 миллионов долларов), Белоруссия (более 65 миллионов долларов), Узбекистан (более 44 миллионов долларов), Киргизия (более 20 миллионов долларов), а также Армения (более 14 миллионов долларов). Отмечается, что рост экспорта в стоимостном выражении в основном связан с поставками в Армению (+60%), Абхазию (+35%), Белоруссию (+23%), Узбекистан (+21%), Таджикистан (+26%), Киргизию (+15%). Помимо этого, стоит выделить экспорт в Египет: если в 2024 году объем поставок в деньгах составлял около 17 тысяч долларов, то в 2025-м - около 2,8 миллиона долларов. "Всего же в 2025 году Россия экспортировала сладкие газированные напитки более чем в 85 стран мира", - добавляется в сообщении центра.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

