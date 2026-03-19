Аналитик: спекулянты разогнали курсы инвалют к рублю - 19.03.2026, ПРАЙМ
Курс доллара к рублю
Аналитик: спекулянты разогнали курсы инвалют к рублю
2026-03-19T13:46+0300
Рынок, Торги, Финансы, РФ, Сергей Суверов, УК Арикапитал, Курс доллара к рублю
Аналитик: спекулянты разогнали курсы инвалют к рублю

Инвестстратег Суверов: курс инвалют может стабилизироваться на заседании ЦБ в пятницу

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Спекулянты разогнали курсы инвалют к рублю на многомесячные максимумы перед коррекцией вниз или как минимум - стабилизацией рынка после стремительного ослабления рубля предыдущих почти двух недель, а стабилизировать курс может заседание Центробанка в эту пятницу, прокомментировал РИА Новости инвестстратег "УК Арикапитал" Сергей Суверов.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2026
Внебиржевой курс доллара превысил 85 рублей
11:23
Курс юаня на Московской бирже относительно уровня закрытия 9 марта подскочил к четвергу уже на 12,2%, до 12,65 рубля – максимума с февраля 2025 года, за четверг рост на пике доходил до 3,8%, что много для валютного рынка. Внебиржевой курс доллара подскочил выше 87 рублей, евро – 100 рублей.
Однако после такого всплеска курс юаня откатился вниз уже на 30 копеек до 12,35 рубля. Внебиржевые курсы основных мировых резервных валют тоже ушли вниз от многомесячных максимумов.
Скачок волатильности не особо радует ЦБ РФ, тем более перед завтрашним решением регулятора относительно дальнейшей величины ключевой ставки, считает Суверов. ЦБ может дать сигнал для погашения волатильности в виде решения о самой ставке или, что более вероятно – в виде комментария, не исключает он.
Что же касается последних резких курсовых колебаний, то такой всплеск характерен для последней атаки спекулянтов перед фазой коррекции-стабилизации рынка, продолжил он. "Высоковероятна фиксация прибыли и продажа валюты игроками, получившими за 10 дней более 10% рублевого дохода", - говорит эксперт.
Относительно же первопричин такого ослабления рубля - ими стало решение Минфина РФ приостановить в марте продажу валюты в рамках бюджетного правила и анонсированное им снижение цены отсечения в правиле. Это обусловит на перспективу покупку на рынке валюты в Фонд национального благосостояния (ФНБ), что негативно для рубля, поясняет Суверов.
"Впрочем, текущий уровень ослабления рубля уже может быть достаточным для целей стабилизации бюджета и комфортным для всех экономических субъектов", - добавляет он.
Ослаблению рубля в последние дни способствовали также подскочившие к четвергу выше 40% годовых процентные ставки по юаням, превысившие рублевые - при дефиците валютной ликвидности, однако её приток должен увеличиться из-за роста цен на нефть во второй декаде марта. И хотя это произойдёт не сразу, однако может стать причиной для среднесрочной стабилизации курса рубля, резюмировал Суверов.
 
