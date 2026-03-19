В АТОР рассказали о скидках в турецких отелях для привлечения россиян

2026-03-19T11:10+0300

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Отели в Турции после начала ближневосточного кризиса для привлечения россиян пошли на предоставление скидок до 50%, но пока предложения не носят массового характера, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Отдельные отели Турции дают скидки до 50%, но такие предложения не носят массового характера", - сказали в АТОР. По словам главы туроператора Fun&Sun Владимира Рубцова, на которого ссылается ассоциация, из-за того, что Европа сокращает объемы выезда, освобождающиеся европейцами места в отелях будут предлагаться российскому рынку. И это дает шанс турецким отельерам сейчас привлечь массовый поток российских гостей по комфортной цене. Отмечается, что спад бронирований зарубежных туров после начала ближневосточного кризиса составил примерно половину объема продаж, однако в настоящее время продажи туров постепенно восстанавливаются. "С конца прошлой недели – с четверга–пятницы и на выходных туристы стали более активны, мы видим рост продаж. А за последние два дня прирост продаж неделя к неделе составил 30–40%", - рассказал Рубцов.

