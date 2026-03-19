В АТОР рассказали о скидках в турецких отелях для привлечения россиян - 19.03.2026, ПРАЙМ
В АТОР рассказали о скидках в турецких отелях для привлечения россиян
АТОР: отели Турции на фоне кризиса на Ближнем Востоке пошли на скидки до 50%

Флаг Турции. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Отели в Турции после начала ближневосточного кризиса для привлечения россиян пошли на предоставление скидок до 50%, но пока предложения не носят массового характера, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Отдельные отели Турции дают скидки до 50%, но такие предложения не носят массового характера", - сказали в АТОР.
По словам главы туроператора Fun&Sun Владимира Рубцова, на которого ссылается ассоциация, из-за того, что Европа сокращает объемы выезда, освобождающиеся европейцами места в отелях будут предлагаться российскому рынку. И это дает шанс турецким отельерам сейчас привлечь массовый поток российских гостей по комфортной цене.
Отмечается, что спад бронирований зарубежных туров после начала ближневосточного кризиса составил примерно половину объема продаж, однако в настоящее время продажи туров постепенно восстанавливаются.
"С конца прошлой недели – с четверга–пятницы и на выходных туристы стали более активны, мы видим рост продаж. А за последние два дня прирост продаж неделя к неделе составил 30–40%", - рассказал Рубцов.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
