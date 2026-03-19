https://1prime.ru/20260319/ator-868444053.html
В АТОР рассказали о скидках в турецких отелях для привлечения россиян
Отели в Турции после начала ближневосточного кризиса для привлечения россиян пошли на предоставление скидок до 50%, но пока предложения не носят массового... | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T11:10+0300
туризм
бизнес
россия
турция
европа
атор
fun&sun
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/59/841385935_0:283:2401:1633_1920x0_80_0_0_7eb24d6ab81fd8ea3b71b062cf0e90b7.jpg
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Отели в Турции после начала ближневосточного кризиса для привлечения россиян пошли на предоставление скидок до 50%, но пока предложения не носят массового характера, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Отдельные отели Турции дают скидки до 50%, но такие предложения не носят массового характера", - сказали в АТОР. По словам главы туроператора Fun&Sun Владимира Рубцова, на которого ссылается ассоциация, из-за того, что Европа сокращает объемы выезда, освобождающиеся европейцами места в отелях будут предлагаться российскому рынку. И это дает шанс турецким отельерам сейчас привлечь массовый поток российских гостей по комфортной цене. Отмечается, что спад бронирований зарубежных туров после начала ближневосточного кризиса составил примерно половину объема продаж, однако в настоящее время продажи туров постепенно восстанавливаются. "С конца прошлой недели – с четверга–пятницы и на выходных туристы стали более активны, мы видим рост продаж. А за последние два дня прирост продаж неделя к неделе составил 30–40%", - рассказал Рубцов.
https://1prime.ru/20260315/turtsiya-868328760.html
https://1prime.ru/20260311/ator-868209925.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/59/841385935_0:58:2401:1858_1920x0_80_0_0_7ca3ce8ce1133c3b1ebaea3ea50d6fab.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
АТОР: отели Турции на фоне кризиса на Ближнем Востоке пошли на скидки до 50%