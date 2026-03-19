https://1prime.ru/20260319/bali-868431580.html

На Бали на сутки остановится жизнь

На Бали на сутки остановится жизнь - 19.03.2026, ПРАЙМ

На Бали на сутки остановится жизнь

На индонезийском острове Бали в четверг пройдет Ньепи - традиционный "день тишины", во время которого на сутки полностью остановится жизнь: закроется аэропорт,... | 19.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-19T00:32+0300

2026-03-19T00:32+0300

2026-03-19T04:23+0300

бизнес

общество

мировая экономика

бали

польша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868431580.jpg?1773883429

ДЖАКАРТА, 19 мар — ПРАЙМ. На индонезийском острове Бали в четверг пройдет Ньепи - традиционный "день тишины", во время которого на сутки полностью остановится жизнь: закроется аэропорт, ограничат интернет, а выход на улицу будет запрещен даже туристам. БАЛИ ПРЯЧЕТСЯ ОТ ЗЛЫХ ДУХОВ Ньепи — это балийский Новый год по индуистскому календарю сака, в этом году отмечается наступление 1948 года. Считается, что в этот день остров должен "исчезнуть" для злых духов. За сутки до этого проходят шумные парады Ого-ого с гигантскими изображениями демонов, а затем Бали буквально погружается в тишину - чтобы, по местным верованиям, обмануть силы зла и начать новый цикл с "чистого листа". ПОЛНАЯ ОСТАНОВКА ОСТРОВА Ньепи отмечается как балийский Новый год и длится 24 часа — с 6.00 до 6.00 следующего дня. В этот период прекращается практически вся деятельность на острове. Так, международный аэропорт Нгурах-Рай полностью остановит работу, отменив сотни рейсов, а также будут закрыты дороги и паромное сообщение. Остров, который обычно принимает десятки тысяч туристов, на сутки погружается в полную тишину: не работают магазины, рестораны и даже транспортные сервисы. ОТКЛЮЧЕНИЕ ИНТЕРНЕТА И СВЯЗИ Во время Ньепи в ряде районов Бали ограничивается или полностью отключается мобильный интернет, а также снижается уровень освещения и электропотребления. Такие меры связаны с религиозными требованиями - в этот день запрещены развлечения, работа и любая активность, нарушающая тишину. При этом в некоторых отелях может сохраняться Wi-Fi, однако власти предупреждают, что связь может быть нестабильной. ЗАПРЕТ НА ВЫХОД ИЗ ОТЕЛЯ В течение суток жителям и туристам запрещено покидать свои дома и отели. Улицы патрулируют специальные традиционные отряды безопасности — пекаланг. Ограничения распространяются на всех без исключения, включая иностранцев. Туристам разрешено находиться только на территории гостиниц, при этом необходимо соблюдать тишину и минимальное освещение. Фактически остров "закрывается" — даже пляжи и популярные туристические зоны становятся полностью пустыми. ШТРАФЫ, АРЕСТЫ И ДЕПОРТАЦИЯ Власти и туристические службы предупреждают, что за нарушение правил Ньепи возможны серьезные санкции. Туристы, которые пытаются выйти на улицу или игнорируют запреты, могут быть задержаны, оштрафованы или даже депортированы. Подобные случаи уже происходили ранее: иностранцев задерживали за несоблюдение местных норм, а также за нарушения законодательства, включая неподобающее поведение. Так, в 2023 году двух туристов из Польши депортировали за нарушение запрета на выход на улицу во время Ньепи.

бали

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , мировая экономика, бали, польша