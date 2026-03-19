На Бали на сутки остановится жизнь - 19.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260319/bali-868431580.html
2026-03-19T00:32+0300
2026-03-19T04:23+0300
бизнес
общество
мировая экономика
бали
польша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868431580.jpg?1773883429
00:32 19.03.2026 (обновлено: 04:23 19.03.2026)
 
На Бали на сутки остановится жизнь

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ДЖАКАРТА, 19 мар — ПРАЙМ. На индонезийском острове Бали в четверг пройдет Ньепи - традиционный "день тишины", во время которого на сутки полностью остановится жизнь: закроется аэропорт, ограничат интернет, а выход на улицу будет запрещен даже туристам.
БАЛИ ПРЯЧЕТСЯ ОТ ЗЛЫХ ДУХОВ
Ньепи — это балийский Новый год по индуистскому календарю сака, в этом году отмечается наступление 1948 года. Считается, что в этот день остров должен "исчезнуть" для злых духов. За сутки до этого проходят шумные парады Ого-ого с гигантскими изображениями демонов, а затем Бали буквально погружается в тишину - чтобы, по местным верованиям, обмануть силы зла и начать новый цикл с "чистого листа".
ПОЛНАЯ ОСТАНОВКА ОСТРОВА
Ньепи отмечается как балийский Новый год и длится 24 часа — с 6.00 до 6.00 следующего дня. В этот период прекращается практически вся деятельность на острове. Так, международный аэропорт Нгурах-Рай полностью остановит работу, отменив сотни рейсов, а также будут закрыты дороги и паромное сообщение.
Остров, который обычно принимает десятки тысяч туристов, на сутки погружается в полную тишину: не работают магазины, рестораны и даже транспортные сервисы.
ОТКЛЮЧЕНИЕ ИНТЕРНЕТА И СВЯЗИ
Во время Ньепи в ряде районов Бали ограничивается или полностью отключается мобильный интернет, а также снижается уровень освещения и электропотребления. Такие меры связаны с религиозными требованиями - в этот день запрещены развлечения, работа и любая активность, нарушающая тишину.
При этом в некоторых отелях может сохраняться Wi-Fi, однако власти предупреждают, что связь может быть нестабильной.
ЗАПРЕТ НА ВЫХОД ИЗ ОТЕЛЯ
В течение суток жителям и туристам запрещено покидать свои дома и отели. Улицы патрулируют специальные традиционные отряды безопасности — пекаланг. Ограничения распространяются на всех без исключения, включая иностранцев. Туристам разрешено находиться только на территории гостиниц, при этом необходимо соблюдать тишину и минимальное освещение.
Фактически остров "закрывается" — даже пляжи и популярные туристические зоны становятся полностью пустыми.
ШТРАФЫ, АРЕСТЫ И ДЕПОРТАЦИЯ
Власти и туристические службы предупреждают, что за нарушение правил Ньепи возможны серьезные санкции. Туристы, которые пытаются выйти на улицу или игнорируют запреты, могут быть задержаны, оштрафованы или даже депортированы. Подобные случаи уже происходили ранее: иностранцев задерживали за несоблюдение местных норм, а также за нарушения законодательства, включая неподобающее поведение.
Так, в 2023 году двух туристов из Польши депортировали за нарушение запрета на выход на улицу во время Ньепи.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала