Япония могла бы помочь искать мины в Ормузском проливе, намекнул Бессент - 19.03.2026, ПРАЙМ

Япония должна быть крайне заинтересована в безопасном прохождении танкеров с нефтью для нее через Ормузский пролив, заявил глава минфина США Скотт Бессент,... | 19.03.2026, ПРАЙМ

ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. Япония должна быть крайне заинтересована в безопасном прохождении танкеров с нефтью для нее через Ормузский пролив, заявил глава минфина США Скотт Бессент, похвалив японские минные тральщики. В четверг в США находится с визитом премьер-министр Японии Санаэ Такаити. У нее состоится встреча с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Газета "Майнити" сообщила ранее, что совместного заявления по итогам встречи не будет, вместо этого будет увеличено время общения двух лидеров. "Я бы ожидал, что Япония, которая, насколько я помню, получает 90-95% сырой нефти из Персидского залива, будет очень заинтересована в том, чтобы гарантировать, что эти поставки,.. что они в безопасности. Японский флот - один из трех лучших флотов в мире. У них есть лучшие минные тральщики и возможности обнаружения мин", - сказал Бессент в четверг в эфире телеканала Fox Business. Япония входит в число стран, которые Трамп призвал прислать корабли в Ормузский пролив. Германия и Франция уже ответили отказом на просьбу Трампа. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не готовы направить флот в Ормузский пролив. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

https://1prime.ru/20260319/surimi-868445017.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

