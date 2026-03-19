Британия сняла санкции с "Транснефти" на трансфер нефти из Казахстана
Британия сняла санкции с "Транснефти" на трансфер нефти из Казахстана
Британия сняла санкции с "Транснефти" на трансфер нефти из Казахстана
Великобритания вывела из-под санкций транспортировку "Транснефтью" казахстанской нефти до 18 марта 2028 года, следует из опубликованной в четверг генеральной... | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T20:22+0300
2026-03-19T20:22+0300
2026-03-19T20:22+0300
ЛОНДОН, 19 мар - ПРАЙМ. Великобритания вывела из-под санкций транспортировку "Транснефтью" казахстанской нефти до 18 марта 2028 года, следует из опубликованной в четверг генеральной лицензии британского минфина. Как уточняется, из-под санкций выводится любая деятельность с участием "Транснефти", связанная с "поставкой, покупкой, транспортировкой или доставкой казахстанской нефти". Лицензия вступает в силу в четверг и истекает 18 марта 2028 года.
казахстан
великобритания
нефть, казахстан, великобритания, транснефть
Энергетика, Нефть, КАЗАХСТАН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Транснефть
Британия сняла санкции с "Транснефти" на трансфер нефти из Казахстана
Британия вывела из под санкций транспортировку "Транснефтью" нефти из Казахстана