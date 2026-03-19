https://1prime.ru/20260319/britaniya-868464341.html

Британия сняла санкции с "Транснефти" на трансфер нефти из Казахстана

Британия сняла санкции с "Транснефти" на трансфер нефти из Казахстана - 19.03.2026, ПРАЙМ

Британия сняла санкции с "Транснефти" на трансфер нефти из Казахстана

Великобритания вывела из-под санкций транспортировку "Транснефтью" казахстанской нефти до 18 марта 2028 года

2026-03-19T20:22+0300

2026-03-19T20:22+0300

2026-03-19T20:22+0300

энергетика

нефть

казахстан

великобритания

транснефть

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/68/841256887_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_53ecda603343f2872df1478211324400.jpg

ЛОНДОН, 19 мар - ПРАЙМ. Великобритания вывела из-под санкций транспортировку "Транснефтью" казахстанской нефти до 18 марта 2028 года, следует из опубликованной в четверг генеральной лицензии британского минфина. Как уточняется, из-под санкций выводится любая деятельность с участием "Транснефти", связанная с "поставкой, покупкой, транспортировкой или доставкой казахстанской нефти". Лицензия вступает в силу в четверг и истекает 18 марта 2028 года.

казахстан

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, казахстан, великобритания, транснефть