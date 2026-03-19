Россиянам назвали главную ошибку при открытии депозита

2026-03-19T03:03+0300

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Основная проблема, с которой сталкиваются вкладчики, — неверное понимание информации, изложенное в рекламных предложениях банков относительно вкладов. На что лучше обратить внимание до подписания договора, агентству “Прайм” рассказал эксперт московского отделения "Опоры России" по финансово-правовой безопасности Сергей Елин.“Внимание клиентов изначально привлекает яркая цифра максимальной ставки, которая служит лишь "якорем" (маркетинговым крючком), но не отражает реальную доходность вклада для конкретного человека”, - отметил он.Высокая ставка часто предназначена только для "новых денег" или "новых клиентов". Если у вас уже есть счет в этом банке или вы приносите деньги с карты этого же банка, вы можете не попасть под действие акции.Ставка может быть разбита на периоды. Например: "19% годовых" — это 22% первые три месяца и 8% оставшееся время. Средняя реальная ставка за год оказывается на уровне рыночной или ниже.Максимальная ставка часто достигается только при подключении платных сервисов (страховка, подписка, СМС-информирование), стоимость которых "съедает" дополнительный доход.Условия вклада могут требовать огромных оборотов по карте (например, 100–200 тысяч рублей. в месяц) для получения надбавки к ставке, что для пенсионера или среднестатистического работника просто невыполнимо.“Человек открывает вклад, думая, что заработает определенную сумму денег, а по факту получает X — 30%. Разочарование наступает либо при первой капитализации, либо в момент пролонгации, когда ставка падает до минимальной. Это подрывает доверие к банковской системе в целом и снижает реальный доход семьи”, - констатирует Сергей Елин.Чтобы не попасть в ловушку "красивой ставки", он рекомендует применять системный подход. Нужно оценить вклад как финансовый инструмент по трем ключевым параметрам: тело, проценты и возможность доступа к деньгам“Если в договоре есть градация (например, 21% на 3 месяца, потом 15%), возьмите калькулятор и посчитайте средневзвешенную доходность за весь срок. Сравните ее с простым вкладом без дополнительных условий в другом банке. Часто разница оказывается в пределах погрешности (0,2–0,5%), которая не стоит танцев с бубном вокруг дополнительных условий”, - отметил он.Найдите в договоре или на сайте текст, напечатанный самым мелким шрифтом. Ищите ответы на вопросы:Лучше всего строить финансовую стратегию как "лестницу вкладов", открывая несколько депозитов на разные сроки. Цель — получить максимальную выгоду от высоких ставок, иметь доступ к деньгам в любой момент и застраховать накопления от возможного снижения процентов в будущем. Подушку безопасности лучше держать на коротком вкладе или накопительном счете. А часть средств разместите на вкладе с возможностью пополнения, советует эксперт.“Если вы выбираете между двумя вкладами с одинаковой номинальной ставкой, всегда выбирайте тот, где есть ежемесячная капитализация. Например, вклад на 100 000 тысяч рублей под 10% на год без капитализации принесет 10 тысяч рублей. С ежемесячной капитализацией — около 10,5 тысяч . За пять лет разница будет исчисляться десятками тысяч”, - заключил он.

банки, финансы, кредит