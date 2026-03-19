Дмитриев прокомментировал заявление Трампа об ударах по газовым объектам
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл...
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа об ударах по газовым объектам на Ближнем Востоке. "Переломный момент", - написал Дмитриев в соцсети X. Так глава РФПИ прокомментировал заявление Трампа об угрозе уничтожения месторождения "Южный Парс" с такой силой, какую Иран никогда не видел, если страна совершит атаку на Катар. Ранее власти Ирана предупредили, что в ответ на удары Израиля и США по объектам на иранском газовом месторождении "Южный Парс" нанесут удары по энергообъектам в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
