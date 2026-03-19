Дмитриев отметил интерес молодежи к российским брендам - 19.03.2026, ПРАЙМ

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл...

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что молодежь России все больше интересуется российскими модными брендами. "Посетил Московскую неделю моды и показ "Красная машина и Putin team. Рад видеть, что молодежь все больше интересуется российскими брендами и поддерживает их. Это важный и сильный тренд. Уверен, это только начало", - написал Дмитриев в соцсети Instagram (запрещена в России как экстремистская), опубликовав фото с мероприятия. Шестая Московская неделя моды проходит с 14 по 19 марта в Центральном выставочном зале "Манеж". Совместно с профессионалами в показах примут участие студенты профильных учебных заведений Московского художественно-промышленного института, института искусств Российского государственного университета имени Косыгина, школы дизайна Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" и Национального института дизайна. В программу мероприятия входят лектории, где ведущие эксперты расскажут об актуальных трендах, взаимосвязи моды и культуры, развитии индустрии, а также фестиваль тематических короткометражных фильмов.

