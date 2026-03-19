Дмитриев отметил интерес молодежи к российским брендам - 19.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260319/dmitriev-868466617.html
Дмитриев отметил интерес молодежи к российским брендам
Дмитриев отметил интерес молодежи к российским брендам
2026-03-19T22:12+0300
2026-03-19T21:31+0300
экономика
россия
бизнес
рф
кирилл дмитриев
instagram
вшэ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/05/865237624_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_b7b61dce926d17a04677aae6523b36e8.jpg
https://1prime.ru/20260319/dmitriev-868459899.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/05/865237624_0:0:2677:2008_1920x0_80_0_0_565ec7d476999a115efffc9dee3fdb4c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, РФ, Кирилл Дмитриев, Instagram, ВШЭ
Дмитриев отметил интерес молодежи к российским брендам

Глава РФПИ Дмитриев: молодежь России все больше интересуется российскими модными брендами

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2026
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что молодежь России все больше интересуется российскими модными брендами.
"Посетил Московскую неделю моды и показ "Красная машина и Putin team. Рад видеть, что молодежь все больше интересуется российскими брендами и поддерживает их. Это важный и сильный тренд. Уверен, это только начало", - написал Дмитриев в соцсети Instagram (запрещена в России как экстремистская), опубликовав фото с мероприятия.
Шестая Московская неделя моды проходит с 14 по 19 марта в Центральном выставочном зале "Манеж". Совместно с профессионалами в показах примут участие студенты профильных учебных заведений Московского художественно-промышленного института, института искусств Российского государственного университета имени Косыгина, школы дизайна Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" и Национального института дизайна.
В программу мероприятия входят лектории, где ведущие эксперты расскажут об актуальных трендах, взаимосвязи моды и культуры, развитии индустрии, а также фестиваль тематических короткометражных фильмов.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2026
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала