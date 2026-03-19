Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС не внес в итоговый документ саммита пункты о ремонте "Дружбы", пишут СМИ - 19.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260319/druzhba-868443487.html
ЕС не внес в итоговый документ саммита пункты о ремонте "Дружбы", пишут СМИ
нефть
киев
украина
венгрия
ес
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/76228/01/762280120_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_811672d381535b877c47bccd0a5758df.jpg
https://1prime.ru/20260319/smi-868442208.html
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76228/01/762280120_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_ce9833d0e19f301474504b41b7fb5806.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Politico: ЕС не внес в документ саммита пункты о "Дружбе", позволяющие давить на Киев

© fotolia.com / jorisvoФлаги Евросоюза на фоне здания Европейской комиссии
Флаги Евросоюза на фоне здания Европейской комиссии - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2026
Флаги Евросоюза на фоне здания Европейской комиссии. Архивное фото
© fotolia.com / jorisvo
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. В ЕС рассматривали возможность включить в итоговый документ саммита лидеров положения о ремонте трубопровода "Дружба", чтобы оказать давление на Киев, однако в итоге отложили это решение пишет газета Politico со ссылкой на неназванных дипломатов.
Саммит Евросоюза проходит 19-20 марта.
"В ходе подготовительных переговоров высказывалась идея включить в итоговый документ саммита положений о ремонте нефтепровода "Дружба", что фактически обязывало бы ЕС оказывать давление на Киев в этом вопросе... По словам дипломатов, на данный момент этот вариант отложен до лучших времен", - пишет издание.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2026
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала