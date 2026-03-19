ЕС не внес в итоговый документ саммита пункты о ремонте "Дружбы", пишут СМИ

В ЕС рассматривали возможность включить в итоговый документ саммита лидеров положения о ремонте трубопровода "Дружба", чтобы оказать давление на Киев, однако в...

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. В ЕС рассматривали возможность включить в итоговый документ саммита лидеров положения о ремонте трубопровода "Дружба", чтобы оказать давление на Киев, однако в итоге отложили это решение пишет газета Politico со ссылкой на неназванных дипломатов. Саммит Евросоюза проходит 19-20 марта. "В ходе подготовительных переговоров высказывалась идея включить в итоговый документ саммита положений о ремонте нефтепровода "Дружба", что фактически обязывало бы ЕС оказывать давление на Киев в этом вопросе... По словам дипломатов, на данный момент этот вариант отложен до лучших времен", - пишет издание. Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

