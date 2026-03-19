СМИ: Венгрия и Словакия раскритиковали ЕК за затягивание ремонта "Дружбы"
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Венгрия и Словакия раскритиковали Еврокомиссию за затягивание ремонта нефтепровода "Дружба", сообщает издание Politico со ссылкой на поступившее в его распоряжение письмо.
Во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина приняла предложение ЕС о помощи в финансировании и ремонте трубопровода "Дружба", специалисты готовы приступить немедленно. Позднее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что глава ЕК и Владимир Зеленский устроили "политический театр" вокруг ситуации с газопроводом "Дружба".
"Венгрия и Словакия разразились гневными упрёками в адрес Европейской комиссии за медленные усилия по ремонту нефтепровода "Дружба", который имеет решающее значение для восстановления транзита российской нефти в эти две страны", - говорится в сообщении.
В своём письме главе ЕК министры иностранных дел Венгрии Сийярто и Словакии Юрай Бланар отметили, что ожидали "гораздо более активного и решительного подхода". По оценкам Politico, это "охладило оставшиеся надежды" на то, что Будапешт и Братислава разблокируют предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро на встрече лидеров в четверг.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Власти Словакии считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение Киева, цель которого - шантаж.