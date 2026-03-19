Ультиматум Зеленскому вызвал переполох во Франции - 19.03.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
Ультиматум Зеленскому вызвал переполох во Франции
2026-03-19T16:22+0300
16:22 19.03.2026
 
Ультиматум Зеленскому вызвал переполох во Франции

МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Премьер Венгрии Виктор Орбан поставил Владимиру Зеленскому жесткий ультиматум, пишет лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.

"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан только что выдвинул Зеленскому ультиматум: "Если ты блокируешь поставки российской нефти — денег не будет!" — говорится в публикации.
Филиппо поддержал такое решение премьера и добавил, что Орбан блокирует план ЕС по выделению 90 миллиардов евро Украине, который обошёлся бы Франции в 17 миллиардов.

Политик призвал не выделять деньги Украине.

Киев в конце января прекратил прокачку топлива по трубопроводу "Дружба", ссылаясь на повреждения. Будапешт в ответ остановил поставки дизеля, а 20 февраля заблокировал кредит от Евросоюза на 90 миллиардов евро до возобновления транзита нефти. Из-за этого Владимир Зеленский начал угрожать главе правительства Виктору Орбану встречей с боевиками ВСУ.
