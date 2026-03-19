Фицо заявил о готовности принять новые меры против Украины из-за "Дружбы" - 19.03.2026, ПРАЙМ
Фицо заявил о готовности принять новые меры против Украины из-за "Дружбы"
БРАТИСЛАВА, 19 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил готовность принять новые шаги против Украины из-за остановки Киевом прокачки нефти по нефтепроводу “Дружба”. “Сегодня я подтвердил готовность Словакии принять новые меры против Украины, если ее политическое руководство будет и дальше умышленно экономически вредить Словакии. Как известно, мы уже приняли одну ответную меру и остановили поставки аварийной электроэнергии этой стране”, - сказал Фицо в видеообращении, которое опубликовано у него на странице в социальной сети Facebook (запрещена в России как экстремистская) по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе в четверг. Словацкий премьер добавил, что в данной ситуации, как и обещал накануне, не стал поддерживать в итоговом документ саммита пункты, которые касались Украины, поскольку в них не было упоминания ситуации с "Дружбой". Киев остановил транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода. Власти Словакии считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.
21:13 19.03.2026
 
