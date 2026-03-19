https://1prime.ru/20260319/fitso-868465311.html

Фицо заявил о готовности принять новые меры против Украины из-за "Дружбы"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил готовность принять новые шаги против Украины из-за остановки Киевом прокачки нефти по нефтепроводу “Дружба”. | 19.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-19T21:13+0300

энергетика

нефть

словакия

украина

киев

роберт фицо

facebook

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/08/854084328_0:0:3183:1790_1920x0_80_0_0_0ad116b7f4fa868bc2fac31affb62b46.jpg

БРАТИСЛАВА, 19 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил готовность принять новые шаги против Украины из-за остановки Киевом прокачки нефти по нефтепроводу “Дружба”. “Сегодня я подтвердил готовность Словакии принять новые меры против Украины, если ее политическое руководство будет и дальше умышленно экономически вредить Словакии. Как известно, мы уже приняли одну ответную меру и остановили поставки аварийной электроэнергии этой стране”, - сказал Фицо в видеообращении, которое опубликовано у него на странице в социальной сети Facebook (запрещена в России как экстремистская) по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе в четверг. Словацкий премьер добавил, что в данной ситуации, как и обещал накануне, не стал поддерживать в итоговом документ саммита пункты, которые касались Украины, поскольку в них не было упоминания ситуации с "Дружбой". Киев остановил транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода. Власти Словакии считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.

https://1prime.ru/20260319/fitso-868464612.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

нефть, словакия, украина, киев, роберт фицо, facebook, ес