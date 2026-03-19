Индия намерена закупать сжиженный нефтяной газ везде, где это возможно, в том числе в России, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T17:19+0300
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 мар – ПРАЙМ. Индия намерена закупать сжиженный нефтяной газ везде, где это возможно, в том числе в России, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. Сжиженный нефтяной газ (СНГ), или LPG, представляет собой смесь двух углеводородных газов — пропана и бутана. Этот газ в основном добывается и производится на крупных нефтяных и газовых месторождениях и широко используется для отопления или готовки еды и в качестве топлива для транспортных средств. "Мы стараемся закупать сжиженный нефтяной газ везде, где это возможно. Поэтому, если он есть в России, мы пойдем и туда. Потому что нынешняя ситуация такова, что мы должны удовлетворить потребности наших граждан в топливе", - сказал он в ходе брифинга в четверг. Ранее сообщалось, что Индия обеспокоена ситуацией с перебоями в поставках сжиженного нефтяного газа, которые вызваны блокировкой Ормузского пролива. Цены на газ в стране стремительно взлетели, промышленные предприятия были вынуждены сокращать объемы производства или полностью останавливать работу.
