https://1prime.ru/20260319/indonezija-868434494.html
В Индонезии могут начать разбавлять авиатопливо, сообщил источник
В Индонезии могут начать разбавлять авиатопливо, сообщил источник - 19.03.2026, ПРАЙМ
В Индонезии могут начать разбавлять авиатопливо, сообщил источник
Нелегально разбавлять авиационное топливо могут начать в Индонезии на фоне кризиса с поставками нефти, сообщил РИА Новости источник в авиаиндустрии страны. | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T04:19+0300
2026-03-19T04:19+0300
2026-03-19T06:16+0300
энергетика
нефть
индонезия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868434494.jpg?1773890200
ДЖАКАРТА, 19 мар — ПРАЙМ. Нелегально разбавлять авиационное топливо могут начать в Индонезии на фоне кризиса с поставками нефти, сообщил РИА Новости источник в авиаиндустрии страны. По его словам, напряжённость на топливном рынке "уже ощущается" и при неблагоприятном развитии ситуации может затронуть авиационный сектор. "Сейчас действительно наблюдаются признаки дефицита топлива, и он может распространиться и на авиасферу. В худшем сценарии нельзя исключать попытки обхода регуляций, вплоть до разбавления топлива для самолётов", — отметил собеседник агентства. Источник уточнил, что подобные риски в первую очередь могут возникнуть в сегменте частной авиации и на небольших аэродромах, где контроль традиционно менее жёсткий и выше соблазн сэкономить. Он подчеркнул, что подобная практика "представляет серьёзную угрозу безопасности полётов и в случае выявления грозит участникам рынка жёсткими санкциями". В Индонезии, как ранее сообщили РИА Новости в Энергетической ассоциации страны, запасов хватит на 25 дней. При этом минимальный национальный стандарт резервов составляет от 20 до 23 дней.
индонезия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, индонезия
Энергетика, Нефть, ИНДОНЕЗИЯ
В Индонезии могут начать разбавлять авиатопливо, сообщил источник
РИА Новости: в Индонезии могут начать нелегально разбавлять авиационное топливо
ДЖАКАРТА, 19 мар — ПРАЙМ. Нелегально разбавлять авиационное топливо могут начать в Индонезии на фоне кризиса с поставками нефти, сообщил РИА Новости источник в авиаиндустрии страны.
По его словам, напряжённость на топливном рынке "уже ощущается" и при неблагоприятном развитии ситуации может затронуть авиационный сектор.
"Сейчас действительно наблюдаются признаки дефицита топлива, и он может распространиться и на авиасферу. В худшем сценарии нельзя исключать попытки обхода регуляций, вплоть до разбавления топлива для самолётов", — отметил собеседник агентства.
Источник уточнил, что подобные риски в первую очередь могут возникнуть в сегменте частной авиации и на небольших аэродромах, где контроль традиционно менее жёсткий и выше соблазн сэкономить.
Он подчеркнул, что подобная практика "представляет серьёзную угрозу безопасности полётов и в случае выявления грозит участникам рынка жёсткими санкциями".
В Индонезии, как ранее сообщили РИА Новости в Энергетической ассоциации страны, запасов хватит на 25 дней. При этом минимальный национальный стандарт резервов составляет от 20 до 23 дней.