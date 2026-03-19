В Индонезии могут начать разбавлять авиатопливо, сообщил источник

2026-03-19T04:19+0300

ДЖАКАРТА, 19 мар — ПРАЙМ. Нелегально разбавлять авиационное топливо могут начать в Индонезии на фоне кризиса с поставками нефти, сообщил РИА Новости источник в авиаиндустрии страны. По его словам, напряжённость на топливном рынке "уже ощущается" и при неблагоприятном развитии ситуации может затронуть авиационный сектор. "Сейчас действительно наблюдаются признаки дефицита топлива, и он может распространиться и на авиасферу. В худшем сценарии нельзя исключать попытки обхода регуляций, вплоть до разбавления топлива для самолётов", — отметил собеседник агентства. Источник уточнил, что подобные риски в первую очередь могут возникнуть в сегменте частной авиации и на небольших аэродромах, где контроль традиционно менее жёсткий и выше соблазн сэкономить. Он подчеркнул, что подобная практика "представляет серьёзную угрозу безопасности полётов и в случае выявления грозит участникам рынка жёсткими санкциями". В Индонезии, как ранее сообщили РИА Новости в Энергетической ассоциации страны, запасов хватит на 25 дней. При этом минимальный национальный стандарт резервов составляет от 20 до 23 дней.

