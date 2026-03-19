В Индонезии могут начать разбавлять авиатопливо, сообщил источник - 19.03.2026, ПРАЙМ
Энергетика
В Индонезии могут начать разбавлять авиатопливо, сообщил источник
В Индонезии могут начать разбавлять авиатопливо, сообщил источник - 19.03.2026, ПРАЙМ
В Индонезии могут начать разбавлять авиатопливо, сообщил источник
Нелегально разбавлять авиационное топливо могут начать в Индонезии на фоне кризиса с поставками нефти, сообщил РИА Новости источник в авиаиндустрии страны. | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T04:19+0300
2026-03-19T06:16+0300
энергетика
нефть
индонезия
ДЖАКАРТА, 19 мар — ПРАЙМ. Нелегально разбавлять авиационное топливо могут начать в Индонезии на фоне кризиса с поставками нефти, сообщил РИА Новости источник в авиаиндустрии страны. По его словам, напряжённость на топливном рынке "уже ощущается" и при неблагоприятном развитии ситуации может затронуть авиационный сектор. "Сейчас действительно наблюдаются признаки дефицита топлива, и он может распространиться и на авиасферу. В худшем сценарии нельзя исключать попытки обхода регуляций, вплоть до разбавления топлива для самолётов", — отметил собеседник агентства. Источник уточнил, что подобные риски в первую очередь могут возникнуть в сегменте частной авиации и на небольших аэродромах, где контроль традиционно менее жёсткий и выше соблазн сэкономить. Он подчеркнул, что подобная практика "представляет серьёзную угрозу безопасности полётов и в случае выявления грозит участникам рынка жёсткими санкциями". В Индонезии, как ранее сообщили РИА Новости в Энергетической ассоциации страны, запасов хватит на 25 дней. При этом минимальный национальный стандарт резервов составляет от 20 до 23 дней.
индонезия
нефть, индонезия
Энергетика, Нефть, ИНДОНЕЗИЯ
04:19 19.03.2026 (обновлено: 06:16 19.03.2026)
 
В Индонезии могут начать разбавлять авиатопливо, сообщил источник

РИА Новости: в Индонезии могут начать нелегально разбавлять авиационное топливо

ДЖАКАРТА, 19 мар — ПРАЙМ. Нелегально разбавлять авиационное топливо могут начать в Индонезии на фоне кризиса с поставками нефти, сообщил РИА Новости источник в авиаиндустрии страны.
По его словам, напряжённость на топливном рынке "уже ощущается" и при неблагоприятном развитии ситуации может затронуть авиационный сектор.
"Сейчас действительно наблюдаются признаки дефицита топлива, и он может распространиться и на авиасферу. В худшем сценарии нельзя исключать попытки обхода регуляций, вплоть до разбавления топлива для самолётов", — отметил собеседник агентства.
Источник уточнил, что подобные риски в первую очередь могут возникнуть в сегменте частной авиации и на небольших аэродромах, где контроль традиционно менее жёсткий и выше соблазн сэкономить.
Он подчеркнул, что подобная практика "представляет серьёзную угрозу безопасности полётов и в случае выявления грозит участникам рынка жёсткими санкциями".
В Индонезии, как ранее сообщили РИА Новости в Энергетической ассоциации страны, запасов хватит на 25 дней. При этом минимальный национальный стандарт резервов составляет от 20 до 23 дней.
 
ЭнергетикаНефтьИНДОНЕЗИЯ
 
 
