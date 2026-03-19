На Западе раскрыли, какие уступки США пришлось сделать под давлением Ирана
Американские силы избегают атак на танкеры из Ирана, сообщил в эфире YouTube-канала бывший военный советник НАТО, полковник Генерального штаба Вооруженных сил... | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T04:05+0300
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Американские силы избегают атак на танкеры из Ирана, сообщил в эфире YouTube-канала бывший военный советник НАТО, полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо."Когда в начале этого года была история с Венесуэлой, ВМС США преследовали венесуэльские танкеры или танкеры, выходящие из Венесуэлы, по всему миру. Но сегодня ВМС США не делают этого в отношении Ирана. Причина очень проста: сейчас, независимо от того, кто выходит из Персидского залива и кто поставляет топливо, эта нефть необходима Западу", — заявил эксперт. По его оценке, невзирая на сложнейшие условия, Иран находится в выигрышной позиции."Так что они не осмеливаются потопить иранский танкер, потому что это полностью нарушило бы глобальные поставки нефти и мгновенно подняло бы цены. Это означает, что Иран находится в очень выгодном стратегическом положении. Они могут использовать Ормузский пролив, и топливо, которое они поставляют, жизненно необходимо. Именно поэтому США даже побуждали Индию покупать нефть, в том числе у России", — заключил аналитик.Военная операция США и Израиля против Ирана практически остановила судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом для поставок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива на мировой рынок.Министерство финансов США выдало генеральную лицензию, благодаря которой российская нефть и нефтепродукты, загруженные на суда до 12 марта, больше не подпадают под санкции Вашингтона и могут свободно продаваться.Ранее министр энергетики США Крис Райт заявил, что Индии разрешено продолжать закупать российскую нефть для обеспечения работы нефтеперерабатывающих предприятий в Южной Азии.
https://1prime.ru/20260314/ssha-868315419.html
Аналитик Бо: США избегают не атакуют танкеры Ирана, так как Западу нужно топливо
"Реальные потери". В США ужаснулись последствиям агрессии против Ирана