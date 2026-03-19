На Западе раскрыли, какие уступки США пришлось сделать под давлением Ирана - 19.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260319/iran-868434141.html
На Западе раскрыли, какие уступки США пришлось сделать под давлением Ирана
нефть
сша
иран
венесуэла
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_0:201:2929:1848_1920x0_80_0_0_5ffc72634d45c248094e73a2cfb5092f.jpg
https://1prime.ru/20260314/ssha-868315419.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_baed86ac6ee977acbc069ba0ffba7d79.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Аналитик Бо: США избегают не атакуют танкеры Ирана, так как Западу нужно топливо

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг посольства Исламской Республики Иран
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Американские силы избегают атак на танкеры из Ирана, сообщил в эфире YouTube-канала бывший военный советник НАТО, полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо.
"Когда в начале этого года была история с Венесуэлой, ВМС США преследовали венесуэльские танкеры или танкеры, выходящие из Венесуэлы, по всему миру. Но сегодня ВМС США не делают этого в отношении Ирана. Причина очень проста: сейчас, независимо от того, кто выходит из Персидского залива и кто поставляет топливо, эта нефть необходима Западу", — заявил эксперт.
По его оценке, невзирая на сложнейшие условия, Иран находится в выигрышной позиции.
"Так что они не осмеливаются потопить иранский танкер, потому что это полностью нарушило бы глобальные поставки нефти и мгновенно подняло бы цены. Это означает, что Иран находится в очень выгодном стратегическом положении. Они могут использовать Ормузский пролив, и топливо, которое они поставляют, жизненно необходимо. Именно поэтому США даже побуждали Индию покупать нефть, в том числе у России", — заключил аналитик.
Военная операция США и Израиля против Ирана практически остановила судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом для поставок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива на мировой рынок.
Министерство финансов США выдало генеральную лицензию, благодаря которой российская нефть и нефтепродукты, загруженные на суда до 12 марта, больше не подпадают под санкции Вашингтона и могут свободно продаваться.
Ранее министр энергетики США Крис Райт заявил, что Индии разрешено продолжать закупать российскую нефть для обеспечения работы нефтеперерабатывающих предприятий в Южной Азии.
Дым после взрыва в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2026
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала