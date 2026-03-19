В Иране заявили, что Израиль готовит провокацию на Aramco - 19.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Энергетика
https://1prime.ru/20260319/iran-868467877.html
В Иране заявили, что Израиль готовит провокацию на Aramco
2026-03-19T23:04+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/13/868467705_58:0:1118:596_1920x0_80_0_0_67222314c48224a634bd60f5ebdad3a8.jpg
ТЕГЕРАН, 19 мар - ПРАЙМ. Спикер центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари утверждает, что Израиль готовит провокацию: израильская армия планирует атаковать объекты саудовской нефтяной компании Aramco и обвинить в этом Иран. "Согласно полученной информации, сионистский (израильский - ред.) режим планирует осуществить нападение на энергетическую инфраструктуру в регионе, в том числе на объекты Aramco", - приводит слова Зольфгари гостелерадиокомпания Ирана. Подтверждений своим словам он не привел. По утверждению Зольфгари, цель Израиля - обвинить Иран в атаке на Саудовскую Аравию и создать раскол между региональными странами. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
https://1prime.ru/20260319/iran-868464927.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/13/868467705_190:0:985:596_1920x0_80_0_0_e80cc84d018befb1ff7c38d251b3bcbb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
23:04 19.03.2026
 
В Иране заявили, что Израиль готовит провокацию на Aramco

Спикер штаба ВС Ирана Зольфагари заявил, что Израиль готовит провокацию на Aramco

© РИА Новости | Перейти в медиабанкДым на месте удара
Дым на месте удара - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2026
Дым на месте удара. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТЕГЕРАН, 19 мар - ПРАЙМ. Спикер центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари утверждает, что Израиль готовит провокацию: израильская армия планирует атаковать объекты саудовской нефтяной компании Aramco и обвинить в этом Иран.
"Согласно полученной информации, сионистский (израильский - ред.) режим планирует осуществить нападение на энергетическую инфраструктуру в регионе, в том числе на объекты Aramco", - приводит слова Зольфгари гостелерадиокомпания Ирана.
Подтверждений своим словам он не привел.
По утверждению Зольфгари, цель Израиля - обвинить Иран в атаке на Саудовскую Аравию и создать раскол между региональными странами.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2026
Иран заявил об ударах по нефтеперерабатывающим заводам в Израиле
Вчера, 20:57
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала