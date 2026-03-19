В Иране заявили, что Израиль готовит провокацию на Aramco

Спикер центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари утверждает, что Израиль готовит провокацию: израильская армия... | 19.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-19T23:04+0300

ТЕГЕРАН, 19 мар - ПРАЙМ. Спикер центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари утверждает, что Израиль готовит провокацию: израильская армия планирует атаковать объекты саудовской нефтяной компании Aramco и обвинить в этом Иран. "Согласно полученной информации, сионистский (израильский - ред.) режим планирует осуществить нападение на энергетическую инфраструктуру в регионе, в том числе на объекты Aramco", - приводит слова Зольфгари гостелерадиокомпания Ирана. Подтверждений своим словам он не привел. По утверждению Зольфгари, цель Израиля - обвинить Иран в атаке на Саудовскую Аравию и создать раскол между региональными странами. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.

https://1prime.ru/20260319/iran-868464927.html

нефть, мировая экономика, иран, израиль, сша, saudi aramco