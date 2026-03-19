https://1prime.ru/20260319/japonija-868437534.html

Япония и США объявят об инвестициях в американский энергетический сектор

Япония и США на саммите лидеров двух стран в Вашингтоне планируют объявить об инвестициях в американский энергетический сектор на общую сумму до 73 миллиардов... | 19.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-19T07:49+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868437534.jpg?1773895781

ТОКИО, 19 мар — ПРАЙМ. Япония и США на саммите лидеров двух стран в Вашингтоне планируют объявить об инвестициях в американский энергетический сектор на общую сумму до 73 миллиардов долларов в рамках торгового соглашения, сообщает газета "Иомиури". По данным издания, второй пакет инвестиций включает строительство малых модульных ядерных реакторов, газовых электростанций, а также возможные вложения в нефтяные проекты для увеличения поставок энергоресурсов в Японию. Японская сторона, в частности, намерена инвестировать до 33 миллиардов долларов в строительство двух газовых электростанций в штатах Пенсильвания и Техас для обеспечения электроэнергией центров обработки данных, связанных с развитием искусственного интеллекта. Также рассматривается строительство малых модульных реакторов в США, в том числе в штате Теннесси. В проектах планируется участие японских компаний Toshiba, Hitachi и Mitsubishi Electric, которые будут поставлять оборудование и ключевые компоненты. Кроме того, стороны обсуждают инвестиции в разработку нефтяных месторождений в США с расчётом на увеличение поставок нефти в Японию на фоне нестабильной ситуации на Ближнем Востоке. Летом 2025 года по итогам нескольких раундов переговоров по вопросам импортных пошлин Япония и США договорились о японских инвестициях в американскую экономику в размере 550 миллиардов долларов, при этом страны вводят взаимные торговые пошлины в 15%. Первый пакет инвестиций на сумму около 36 миллиардов долларов включал в себя проекты производства синтетических алмазов, строительства газовой электростанции и терминала для экспорта нефти.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

