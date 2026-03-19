Япония и США объявят об инвестициях в американский энергетический сектор - 19.03.2026, ПРАЙМ
Япония и США объявят об инвестициях в американский энергетический сектор
2026-03-19T07:11+0300
2026-03-19T07:49+0300
07:11 19.03.2026 (обновлено: 07:49 19.03.2026)
 
Япония и США объявят об инвестициях в американский энергетический сектор

ТОКИО, 19 мар — ПРАЙМ. Япония и США на саммите лидеров двух стран в Вашингтоне планируют объявить об инвестициях в американский энергетический сектор на общую сумму до 73 миллиардов долларов в рамках торгового соглашения, сообщает газета "Иомиури".
По данным издания, второй пакет инвестиций включает строительство малых модульных ядерных реакторов, газовых электростанций, а также возможные вложения в нефтяные проекты для увеличения поставок энергоресурсов в Японию.
Японская сторона, в частности, намерена инвестировать до 33 миллиардов долларов в строительство двух газовых электростанций в штатах Пенсильвания и Техас для обеспечения электроэнергией центров обработки данных, связанных с развитием искусственного интеллекта.
Также рассматривается строительство малых модульных реакторов в США, в том числе в штате Теннесси. В проектах планируется участие японских компаний Toshiba, Hitachi и Mitsubishi Electric, которые будут поставлять оборудование и ключевые компоненты.
Кроме того, стороны обсуждают инвестиции в разработку нефтяных месторождений в США с расчётом на увеличение поставок нефти в Японию на фоне нестабильной ситуации на Ближнем Востоке.
Летом 2025 года по итогам нескольких раундов переговоров по вопросам импортных пошлин Япония и США договорились о японских инвестициях в американскую экономику в размере 550 миллиардов долларов, при этом страны вводят взаимные торговые пошлины в 15%.
Первый пакет инвестиций на сумму около 36 миллиардов долларов включал в себя проекты производства синтетических алмазов, строительства газовой электростанции и терминала для экспорта нефти.
 
