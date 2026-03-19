QatarEnergy сообщила о ракетных ударах по своей инфраструктуре - 19.03.2026, ПРАЙМ
Энергетика
QatarEnergy сообщила о ракетных ударах по своей инфраструктуре
Катарская энергетическая госкомпания QatarEnergy заявила, что ранним утром в четверг несколько ее объектов по производству сжиженного природного газа (СПГ)... | 19.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Катарская энергетическая госкомпания QatarEnergy заявила, что ранним утром в четверг несколько ее объектов по производству сжиженного природного газа (СПГ) подверглись ракетным ударам. "QatarEnergy подтверждает, что в ранние часы четверга, 19 марта 2026 года, несколько объектов по производству сжиженного природного газа подверглись ракетным обстрелам, что привело к крупным пожарам и значительному дальнейшему ущербу", - говорится в заявлении компании в соцсети Х. Отмечается, что сведений о возможных пострадавших нет, при ликвидации возникших пожаров работали экстренные службы. В среду Qatar Energy сообщала, что серьезный ущерб был нанесен промышленному городку Рас-Лаффан на севере Катара, где расположен крупнейший в стране комплекс по производству сжиженного природного газа, в результате пожаров после ракетной атаки. Ранее власти Ирана предупредили, что нанесут удары по энергообъектам в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ в ответ на удары Израиля и США по объектам на его газовом месторождении "Южный Парс".
Энергетика, Газ, Нефть, КАТАР, ИРАН, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, QatarEnergy
QatarEnergy: несколько объектов по производству СПГ подверглись ракетным ударам в Катаре

Завод по производству сжиженного природного газа в Катаре. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Катарская энергетическая госкомпания QatarEnergy заявила, что ранним утром в четверг несколько ее объектов по производству сжиженного природного газа (СПГ) подверглись ракетным ударам.
"QatarEnergy подтверждает, что в ранние часы четверга, 19 марта 2026 года, несколько объектов по производству сжиженного природного газа подверглись ракетным обстрелам, что привело к крупным пожарам и значительному дальнейшему ущербу", - говорится в заявлении компании в соцсети Х.
Отмечается, что сведений о возможных пострадавших нет, при ликвидации возникших пожаров работали экстренные службы.
В среду Qatar Energy сообщала, что серьезный ущерб был нанесен промышленному городку Рас-Лаффан на севере Катара, где расположен крупнейший в стране комплекс по производству сжиженного природного газа, в результате пожаров после ракетной атаки. Ранее власти Ирана предупредили, что нанесут удары по энергообъектам в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ в ответ на удары Израиля и США по объектам на его газовом месторождении "Южный Парс".
"Большой провал". На Западе запаниковали, осознав масштаб иранского удара
