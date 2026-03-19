https://1prime.ru/20260319/katar-868440975.html

QatarEnergy сообщила о ракетных ударах по своей инфраструктуре

2026-03-19T09:00+0300

энергетика

газ

нефть

катар

иран

саудовская аравия

qatarenergy

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867947708_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_23bd8fd1f9f355677e38747ff85c9ffa.jpg

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Катарская энергетическая госкомпания QatarEnergy заявила, что ранним утром в четверг несколько ее объектов по производству сжиженного природного газа (СПГ) подверглись ракетным ударам. "QatarEnergy подтверждает, что в ранние часы четверга, 19 марта 2026 года, несколько объектов по производству сжиженного природного газа подверглись ракетным обстрелам, что привело к крупным пожарам и значительному дальнейшему ущербу", - говорится в заявлении компании в соцсети Х. Отмечается, что сведений о возможных пострадавших нет, при ликвидации возникших пожаров работали экстренные службы. В среду Qatar Energy сообщала, что серьезный ущерб был нанесен промышленному городку Рас-Лаффан на севере Катара, где расположен крупнейший в стране комплекс по производству сжиженного природного газа, в результате пожаров после ракетной атаки. Ранее власти Ирана предупредили, что нанесут удары по энергообъектам в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ в ответ на удары Израиля и США по объектам на его газовом месторождении "Южный Парс".

https://1prime.ru/20260319/iran-868435817.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

