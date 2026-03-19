Назван способ меньше платить по слишком дорогому кредиту

2026-03-19T02:02+0300

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Для тех, кто взял кредит по высоким ставкам в период максимального ужесточения денежно-кредитной политики, вопрос рефинансирования долга весьма актуален. Как это сделать, рассказал агентству Прайм” доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета Михаил Хачатурян.Уменьшение ежемесячного платежа достигается двумя способами: за счет снижения процентной ставки и за счет увеличения срока кредита. Второй вариант не очень выгоден, но полезен при временных финансовых сложностях.“Рефинансирование позволяет объединить несколько кредитов в один займ с единым графиком платежей, одной датой списания и одним кредитором. Это упрощает управление финансами и снижает риск просрочек. Можно выбрать более удобный и выгодный банк”, - рассказал он.С помощью рефинансирования можно улучшить показатель долговой нагрузки (ПДН) — отношение ежемесячных платежей к доходу. Более низкий платеж повышает шансы на одобрение будущих кредитов.Если текущие платежи становятся обременительными, рефинансирование снижает финансовую нагрузку, помогает избежать просрочек и сохраняет положительную кредитную историю. Можно также изменить валюту платежа или перейти с аннуитетного на дифференцированный платеж.Кроме того, некоторые банки одобряют сумму, превышающую остаток по текущему кредиту. Эти деньги можно использовать на ремонт, лечение и другие нужды. В ряде случаев при можно вывести имущество из-под залога или переоформить залог более выгодно.Но есть и недостатки: рефинансирование предполагает дополнительные расходы и комиссии: за рассмотрение заявки, выдачу нового кредита, переоценку залога и госпошлину за его перерегистрацию, страховку, нотариальное заверение документов.Например, при рефинансировании ипотеки на три миллиона рублей расходы могут составить 30 - 100 тысяч рублей и даже выше.Даже при снижении ставки общая сумма выплат может вырасти, если вы значительно увеличиваете срок кредита. Например, при долге в 500 тысяч рублей на два года при ставке 15% переплата составит 80 тысяч рублей, при ставке 12%, но на пять лет - 160 тысяч рублей. Экономия на ежемесячном платеже оборачивается удвоенной переплатой за весь срок.Кроме того, многие банки выдвигают довольно жёсткие требования: безупречная кредитная история заемщика, официальный доход, соответствие возрастным ограничениям, полный пакет документов. Иногда придется доказать, что кредит оформлен не менее трех-шести месяцев назад.Старый кредит мог включать выгодные опции, которые не сохранятся при рефинансировании: льготный период, особые условия для зарплатных клиентов, корпоративные скидки.В текущем кредитном договоре могут быть штрафы или комиссии за досрочное закрытие долга — это снизит выгоду от рефинансирования.Не все кредиты можно рефинансировать. Обычно банки отказываются от микрозаймов МФО, реструктурированных кредитов, долгов перед частными лицами и кредитов с серьезными просрочками. Могут потребовать и допгарантий, например, поручительство или обязательное страхование жизни/здоровья.С учетом финансовых и временных затрат на рефинансирование нужно тщательно просчитать выгоду. Банки часто рекламируют минимальные ставки, доступные ограниченному кругу клиентов. Реальные условия могут оказаться хуже.В целом рефинансирование может стать эффективным инструментом решения финансовых сложностей, но только при условии тщательного анализа всех достоинств и недостатков, заключил Михаил Хачатурян.

