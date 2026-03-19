КСИР Ирана заявил об атаке на энергообъекты на Ближнем Востоке - 19.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260319/ksir-868431737.html
КСИР Ирана заявил об атаке на энергообъекты на Ближнем Востоке
КСИР Ирана заявил об атаке на энергообъекты на Ближнем Востоке - 19.03.2026, ПРАЙМ
КСИР Ирана заявил об атаке на энергообъекты на Ближнем Востоке
КСИР Ирана подтвердил, что атаковал энергообъекты на Ближнем Востоке. | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T00:41+0300
2026-03-19T04:24+0300
энергетика
нефть
финансы
иран
сша
ближний восток
ксир
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. КСИР Ирана подтвердил, что атаковал энергообъекты на Ближнем Востоке. Ранее спикер центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари заявил, что иранские военные готовы сжечь энергетическую инфраструктуру в тех странах, откуда осуществляются атаки на Иран. "Иран не преследовал цели распространить войну на нефтяные объекты и не хотел причинять ущерб экономикам дружественных и соседних стран, однако, поскольку противник напал на энергетическую инфраструктуру, мы вступили в новый этап войны, необходимость защищать инфраструктуру вынудила нас атаковать энергообъекты, связанные с США и американскими акционерами", - приводит агентство Fars заявление КСИР. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
иран
сша
ближний восток
нефть, финансы, иран, сша, ближний восток, ксир
Энергетика, Нефть, Финансы, ИРАН, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, КСИР
00:41 19.03.2026 (обновлено: 04:24 19.03.2026)
 
КСИР Ирана заявил об атаке на энергообъекты на Ближнем Востоке

КСИР Ирана подтвердил, что атаковал энергообъекты на Ближнем Востоке

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. КСИР Ирана подтвердил, что атаковал энергообъекты на Ближнем Востоке.
Ранее спикер центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари заявил, что иранские военные готовы сжечь энергетическую инфраструктуру в тех странах, откуда осуществляются атаки на Иран.
"Иран не преследовал цели распространить войну на нефтяные объекты и не хотел причинять ущерб экономикам дружественных и соседних стран, однако, поскольку противник напал на энергетическую инфраструктуру, мы вступили в новый этап войны, необходимость защищать инфраструктуру вынудила нас атаковать энергообъекты, связанные с США и американскими акционерами", - приводит агентство Fars заявление КСИР.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
 
ЭнергетикаНефтьФинансыИРАНСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОККСИР
 
 
