КСИР Ирана заявил об атаке на энергообъекты на Ближнем Востоке
КСИР Ирана заявил об атаке на энергообъекты на Ближнем Востоке - 19.03.2026, ПРАЙМ
КСИР Ирана заявил об атаке на энергообъекты на Ближнем Востоке
КСИР Ирана подтвердил, что атаковал энергообъекты на Ближнем Востоке. | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T00:41+0300
2026-03-19T00:41+0300
2026-03-19T04:24+0300
энергетика
нефть
финансы
иран
сша
ближний восток
ксир
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. КСИР Ирана подтвердил, что атаковал энергообъекты на Ближнем Востоке. Ранее спикер центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари заявил, что иранские военные готовы сжечь энергетическую инфраструктуру в тех странах, откуда осуществляются атаки на Иран. "Иран не преследовал цели распространить войну на нефтяные объекты и не хотел причинять ущерб экономикам дружественных и соседних стран, однако, поскольку противник напал на энергетическую инфраструктуру, мы вступили в новый этап войны, необходимость защищать инфраструктуру вынудила нас атаковать энергообъекты, связанные с США и американскими акционерами", - приводит агентство Fars заявление КСИР. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
иран
сша
ближний восток
нефть, финансы, иран, сша, ближний восток, ксир
Энергетика, Нефть, Финансы, ИРАН, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, КСИР
КСИР Ирана заявил об атаке на энергообъекты на Ближнем Востоке
КСИР Ирана подтвердил, что атаковал энергообъекты на Ближнем Востоке
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. КСИР Ирана подтвердил, что атаковал энергообъекты на Ближнем Востоке.
Ранее спикер центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари заявил, что иранские военные готовы сжечь энергетическую инфраструктуру в тех странах, откуда осуществляются атаки на Иран.
"Иран не преследовал цели распространить войну на нефтяные объекты и не хотел причинять ущерб экономикам дружественных и соседних стран, однако, поскольку противник напал на энергетическую инфраструктуру, мы вступили в новый этап войны, необходимость защищать инфраструктуру вынудила нас атаковать энергообъекты, связанные с США и американскими акционерами", - приводит агентство Fars заявление КСИР.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.