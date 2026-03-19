https://1prime.ru/20260319/kuveyt-868459452.html
В Кувейте приостановили работу двух НПЗ после атак дронов
Кувейтская нефтяная корпорация Kuwait Petroleum Corp. приостановила работу своих двух нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в столичном районе Аль-Ахмеди после... | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T18:20+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860297683_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_10f4e05f054cf4e6cbdf77be8382be4f.jpg
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Кувейтская нефтяная корпорация Kuwait Petroleum Corp. приостановила работу своих двух нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в столичном районе Аль-Ахмеди после атак беспилотников, сообщила газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. При этом ещё ранее четверг компания сообщала о том, что пожары на НПЗ удалось потушить. "По словам кувейтских официальных лиц, знакомых с ситуацией, государственная компания Kuwait Petroleum Corp. временно приостановила работу своих нефтеперерабатывающих заводов "Мина-аль-Ахмади" и "Мина-Абдалла" после того, как они подверглись ударам дронов", - пишет газета. По словам источников WSJ, компания по-прежнему оценивает ущерб, нанесенный объектам. Мощность двух НПЗ в совокупности составляет около 800 тысяч баррелей в сутки, отмечает газета. Как добавили собеседники WSJ, все три завода Кувейта работали в половину мощности еще до ударов в четверг.
кувейт
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860297683_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_65108c7ef0aac80918324c894e438358.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
WSJ: в Кувейте приостановили работу двух НПЗ после атак беспилотников
