https://1prime.ru/20260319/kuveyt-868459452.html

В Кувейте приостановили работу двух НПЗ после атак дронов

В Кувейте приостановили работу двух НПЗ после атак дронов

2026-03-19T18:20+0300

энергетика

нефть

кувейт

нпз

wsj

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860297683_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_10f4e05f054cf4e6cbdf77be8382be4f.jpg

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Кувейтская нефтяная корпорация Kuwait Petroleum Corp. приостановила работу своих двух нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в столичном районе Аль-Ахмеди после атак беспилотников, сообщила газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. При этом ещё ранее четверг компания сообщала о том, что пожары на НПЗ удалось потушить. "По словам кувейтских официальных лиц, знакомых с ситуацией, государственная компания Kuwait Petroleum Corp. временно приостановила работу своих нефтеперерабатывающих заводов "Мина-аль-Ахмади" и "Мина-Абдалла" после того, как они подверглись ударам дронов", - пишет газета. По словам источников WSJ, компания по-прежнему оценивает ущерб, нанесенный объектам. Мощность двух НПЗ в совокупности составляет около 800 тысяч баррелей в сутки, отмечает газета. Как добавили собеседники WSJ, все три завода Кувейта работали в половину мощности еще до ударов в четверг.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

