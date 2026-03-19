В Кувейте приостановили работу двух НПЗ после атак дронов - 19.03.2026, ПРАЙМ
Энергетика
В Кувейте приостановили работу двух НПЗ после атак дронов
2026-03-19T18:20+0300
18:20 19.03.2026
 
В Кувейте приостановили работу двух НПЗ после атак дронов

WSJ: в Кувейте приостановили работу двух НПЗ после атак беспилотников

Небоскребы на улице города Эль-Кувейт государства Кувейт. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Кувейтская нефтяная корпорация Kuwait Petroleum Corp. приостановила работу своих двух нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в столичном районе Аль-Ахмеди после атак беспилотников, сообщила газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
При этом ещё ранее четверг компания сообщала о том, что пожары на НПЗ удалось потушить.
"По словам кувейтских официальных лиц, знакомых с ситуацией, государственная компания Kuwait Petroleum Corp. временно приостановила работу своих нефтеперерабатывающих заводов "Мина-аль-Ахмади" и "Мина-Абдалла" после того, как они подверглись ударам дронов", - пишет газета.
По словам источников WSJ, компания по-прежнему оценивает ущерб, нанесенный объектам.
Мощность двух НПЗ в совокупности составляет около 800 тысяч баррелей в сутки, отмечает газета. Как добавили собеседники WSJ, все три завода Кувейта работали в половину мощности еще до ударов в четверг.
