Участники МЭА начали поставки нефти из чрезвычайных запасов

Участники МЭА начали поставки нефти из чрезвычайных запасов

2026-03-19T22:27+0300

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Поставки нефти из чрезвычайных запасов стран-членов Международного энергетического агентства (МЭА) уже начались, участники предоставят рынку 426 миллионов баррелей, следует из пресс-релиза агентства. "В соответствии с объявленным 11 марта соглашением о выпуске странами-членами МЭА на рынок 400 миллионов баррелей нефти, уже начался выпуск первых ее объемов из стратегических запасов", - говорится в сообщении. Согласно данным таблицы агентства, всего участники предоставят 426 миллионов баррелей.

