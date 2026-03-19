https://1prime.ru/20260319/minenergo-868459605.html
Минэнерго рассчитывает на увеличение объема нефтепереработки в 2026 году
2026-03-19T18:27+0300
энергетика
нефть
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83488/58/834885855_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_49ed50effaf8de7058a92024235f02e6.jpg
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Минэнерго РФ планово рассчитывает, что объем нефтепереработки в 2026 году будет увеличен по сравнению с 2025 годом, заявил журналистам директор департамента нефтегазового комплекса министерства Антон Рубцов. "Мы планово рассчитываем, что объем переработки будет увеличен", - ответил Рубцов в кулуарах форума "Биржевой товарный рынок" на вопрос о прогнозе нефтепереработки в России в 2026 году.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83488/58/834885855_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_503d11eed684c143d9f43c47ee283e05.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рф
