Минфин России готов рассмотреть льготы для трудноизвлекаемых запасов нефти
2026-03-19T17:04+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ готов рассмотреть льготы для трудноизвлекаемых запасов нефти (ТРИЗ), но после 2028 года, когда завершится текущий бюджетный цикл, сообщил журналистам замглавы министерства Алексей Сазанов. "Сейчас компании предоставляют финансовые модели, смотрим, будем смотреть, но в любом случае любые изменения ТРИЗ возможны за рамками бюджетного цикла, то есть за рамками трехлетки. Сейчас бюджет дефицитный, у нас нет источников для каких-то дополнительных налоговых расходов", - ответил Сазанов на вопрос, рассматриваются ли послабления для разработки нефтяных ТРИЗ. Ранее в Минфине неоднократно говорили, что министерство не готово предоставить налоговую поддержку освоения трудноизвлекаемых запасов нефти, пока действует соглашение ОПЕК+, нацеленное на сокращение уровней нефтедобычи. Также в Минфине РФ не раз призывали определиться с понятием трудноизвлекаемых запасов нефти и газа, без этого говорить о налоговых льготах преждевременно. После этого в конце 2025 года Минприроды вместе Госкомиссией по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) разработали и направили в Минфин проект классификатора ТРИЗ, в котором предложено расширить критерии отнесения залежей углеводородов к ТРИЗам.
ru-RU
Минфин РФ готов рассмотреть льготы для трудноизвлекаемых запасов нефти после 2028 года