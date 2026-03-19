Минфин России готов рассмотреть льготы для трудноизвлекаемых запасов нефти - 19.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260319/minfin-868456882.html
Минфин России готов рассмотреть льготы для трудноизвлекаемых запасов нефти
Минфин России готов рассмотреть льготы для трудноизвлекаемых запасов нефти
2026-03-19T17:04+0300
экономика
нефть
алексей сазанов
минфин
опек
минприроды
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567130_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_50d87e1da6a5673646f96c8c5266b02b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ готов рассмотреть льготы для трудноизвлекаемых запасов нефти (ТРИЗ), но после 2028 года, когда завершится текущий бюджетный цикл, сообщил журналистам замглавы министерства Алексей Сазанов. "Сейчас компании предоставляют финансовые модели, смотрим, будем смотреть, но в любом случае любые изменения ТРИЗ возможны за рамками бюджетного цикла, то есть за рамками трехлетки. Сейчас бюджет дефицитный, у нас нет источников для каких-то дополнительных налоговых расходов", - ответил Сазанов на вопрос, рассматриваются ли послабления для разработки нефтяных ТРИЗ. Ранее в Минфине неоднократно говорили, что министерство не готово предоставить налоговую поддержку освоения трудноизвлекаемых запасов нефти, пока действует соглашение ОПЕК+, нацеленное на сокращение уровней нефтедобычи. Также в Минфине РФ не раз призывали определиться с понятием трудноизвлекаемых запасов нефти и газа, без этого говорить о налоговых льготах преждевременно. После этого в конце 2025 года Минприроды вместе Госкомиссией по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) разработали и направили в Минфин проект классификатора ТРИЗ, в котором предложено расширить критерии отнесения залежей углеводородов к ТРИЗам.
https://1prime.ru/20260319/minfin-868455536.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567130_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_4468e6787b424d9849d3ad94c379da79.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
17:04 19.03.2026
 
Минфин России готов рассмотреть льготы для трудноизвлекаемых запасов нефти

© РИА Новости . Роман Галкин | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов РФ
Здание Министерства финансов РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2026
Здание Министерства финансов РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Роман Галкин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ готов рассмотреть льготы для трудноизвлекаемых запасов нефти (ТРИЗ), но после 2028 года, когда завершится текущий бюджетный цикл, сообщил журналистам замглавы министерства Алексей Сазанов.
"Сейчас компании предоставляют финансовые модели, смотрим, будем смотреть, но в любом случае любые изменения ТРИЗ возможны за рамками бюджетного цикла, то есть за рамками трехлетки. Сейчас бюджет дефицитный, у нас нет источников для каких-то дополнительных налоговых расходов", - ответил Сазанов на вопрос, рассматриваются ли послабления для разработки нефтяных ТРИЗ.
Ранее в Минфине неоднократно говорили, что министерство не готово предоставить налоговую поддержку освоения трудноизвлекаемых запасов нефти, пока действует соглашение ОПЕК+, нацеленное на сокращение уровней нефтедобычи.
Также в Минфине РФ не раз призывали определиться с понятием трудноизвлекаемых запасов нефти и газа, без этого говорить о налоговых льготах преждевременно. После этого в конце 2025 года Минприроды вместе Госкомиссией по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) разработали и направили в Минфин проект классификатора ТРИЗ, в котором предложено расширить критерии отнесения залежей углеводородов к ТРИЗам.
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2026
Минфин выступает за поэтапное введение НДС на товары интернет-торговли
16:10
 
ЭкономикаНефтьАлексей СазановМинфинОПЕКМинприроды
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала