Минфин предложил сохранить котировки Argus для расчетов нефтяных налогов - 19.03.2026, ПРАЙМ
Минфин предложил сохранить котировки Argus для расчетов нефтяных налогов
2026-03-19T18:13+0300
18:13 19.03.2026
 
© РИА Новости . Роман Галкин | Здание Министерства финансов РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар - РИА Новости. Минфин РФ предложил сохранить котировки международного агентства Argus для расчета нефтяных налогов, данный законопроект находится на рассмотрении в правительстве РФ, сообщил журналистам статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
"Минфин предложил сохранить ценовые котировки Argus. Такой законопроект правительство рассматривает", - сказал Сазанов.
О том, что правительство подготовило поправки к закону, запрещающему иностранным компаниям с 1 марта формировать ценовые индикаторы на товарных рынках в России, предполагая продолжить использовать котировки международного агентства Argus для расчета нефтяных налогов, сообщала ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Согласно действующему закону, с 1 марта иностранные организации и российские юридические лица с долей иностранного участия более 20% не смогут исследовать товарные рынки в России. Но, по данным издания, подготовленные правительством поправки подразумевают исключения для иностранных компаний, данные которых используются в налоговом законодательстве.
Нефтяные налоги в России с 1 января 2025 года начали рассчитывать исходя только из котировки нефти марки Urals на базисе FOB (цена без учета транспортных и страховых расходов на доставку из российских портов), а котировки Brent больше не учитываются. Также решено пока не вводить в расчет котировки Петербургской биржи (бывшей Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи).
До этого для расчета нефтяных налогов использовалась большая из двух котировок, определяемых агентством Argus: North Sea Dated (или Brent) минус дифференциал в 20 долларов за баррель либо средняя цена Urals на базисах "FOB Приморск" и "FOB Новороссийск" плюс 2 доллара за баррель.
Теперь показатель цены нефти в формуле расчета налогов определяется как среднее арифметическое рассчитанных Argus котировок Urals FOB Primorsk и Urals Med Aframax FOB Novorossiysk, умноженное на коэффициент 0,78, и значения ESPO blend FOB Kozmino, умноженного на коэффициент 0,22.
Петербургская биржа последние несколько лет продвигает идею альтернативы глобальным ценовым индикаторам для расчета налогов в нефтяной отрасли. В 2025 году торговая площадка создала Национальное биржевое ценовое агентство.
Оно рассчитывает цены на основании ликвидных биржевых торгов, в том числе данных срочного рынка, цен участников торгов ("Трансконтейнера", РЖД и других), внебиржевых данных, а также внешних источников, в частности отраслевых министерств, ведомств и союзов.
