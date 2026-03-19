https://1prime.ru/20260319/minfin-868459262.html
Минфин предложил сохранить котировки Argus для расчетов нефтяных налогов
2026-03-19T18:13+0300
нефть
рф
алексей сазанов
argus
минфин
трансконтейнер
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567130_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_50d87e1da6a5673646f96c8c5266b02b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар - РИА Новости. Минфин РФ предложил сохранить котировки международного агентства Argus для расчета нефтяных налогов, данный законопроект находится на рассмотрении в правительстве РФ, сообщил журналистам статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. "Минфин предложил сохранить ценовые котировки Argus. Такой законопроект правительство рассматривает", - сказал Сазанов. О том, что правительство подготовило поправки к закону, запрещающему иностранным компаниям с 1 марта формировать ценовые индикаторы на товарных рынках в России, предполагая продолжить использовать котировки международного агентства Argus для расчета нефтяных налогов, сообщала ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Согласно действующему закону, с 1 марта иностранные организации и российские юридические лица с долей иностранного участия более 20% не смогут исследовать товарные рынки в России. Но, по данным издания, подготовленные правительством поправки подразумевают исключения для иностранных компаний, данные которых используются в налоговом законодательстве. Нефтяные налоги в России с 1 января 2025 года начали рассчитывать исходя только из котировки нефти марки Urals на базисе FOB (цена без учета транспортных и страховых расходов на доставку из российских портов), а котировки Brent больше не учитываются. Также решено пока не вводить в расчет котировки Петербургской биржи (бывшей Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи). До этого для расчета нефтяных налогов использовалась большая из двух котировок, определяемых агентством Argus: North Sea Dated (или Brent) минус дифференциал в 20 долларов за баррель либо средняя цена Urals на базисах "FOB Приморск" и "FOB Новороссийск" плюс 2 доллара за баррель. Теперь показатель цены нефти в формуле расчета налогов определяется как среднее арифметическое рассчитанных Argus котировок Urals FOB Primorsk и Urals Med Aframax FOB Novorossiysk, умноженное на коэффициент 0,78, и значения ESPO blend FOB Kozmino, умноженного на коэффициент 0,22. Петербургская биржа последние несколько лет продвигает идею альтернативы глобальным ценовым индикаторам для расчета налогов в нефтяной отрасли. В 2025 году торговая площадка создала Национальное биржевое ценовое агентство. Оно рассчитывает цены на основании ликвидных биржевых торгов, в том числе данных срочного рынка, цен участников торгов ("Трансконтейнера", РЖД и других), внебиржевых данных, а также внешних источников, в частности отраслевых министерств, ведомств и союзов.
https://1prime.ru/20260319/minfin-868456431.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567130_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_4468e6787b424d9849d3ad94c379da79.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
