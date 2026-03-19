https://1prime.ru/20260319/neft-868441627.html
Цена нефти марки Brent поднялась выше 113 долларов за баррель
Мировые цены на нефть заметно растут в четверг утром, стоимость одного барреля марки Brent превысила 113 долларов, следует из данных торгов. | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T09:29+0300
энергетика
нефть
wti
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_c4e5d49b48fbbd994bd6129daf981bc6.jpg
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть заметно растут в четверг утром, стоимость одного барреля марки Brent превысила 113 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 8.49 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 4,62% относительно предыдущего закрытия до 112,34 доллара за баррель. Минутами ранее показатель находился выше 113 долларов впервые с 9 марта. Майский фьючерс на WTI дорожал на 1,11% - до 96,52 доллара за баррель.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_5a898d0cd550861c2af65ef89bc7ec75.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Цена нефти марки Brent поднялась выше 113 долларов за баррель впервые с 9 марта
Рост цен на нефть усилит инфляцию в США, заявил глава ФРС