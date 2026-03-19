Мировые цены на нефть перешли к снижению
2026-03-19T23:39+0300
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к снижению на 2%, следует из данных торгов. По состоянию на 22.27 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,69% относительно предыдущего закрытия - до 105,56 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 1,91%, до 93,64 доллара. Днем нефть дорожала. В ходе торгов четверга стоимость марки Brent подскакивала почти на 10%, впервые с 9 марта поднимаясь выше отметки в 119 долларов за баррель. Инвесторы продолжают реагировать на развитие ситуации на Ближнем Востоке. Как указывают аналитики, снижение цен на сырье в четверг может быть связано с сигналами о некотором уменьшении напряженности в регионе. Президент США Дональд Трамп ранее в четверг заявил, что не направляет дополнительных военнослужащих на Ближний Восток на фоне операции против Ирана. "Сегодня цены на нефть вновь переживают резкие колебания. Цены откатились вниз на фоне сообщений о снижении напряженности. Мы наблюдаем четкую картинку: цены растут в азиатскую сессию и снижаются во время торгов в США, когда политики дают понять, какие сроки и меры реагирования могут быть приняты", - цитирует агентство Блумберг аналитика CIBC Private Wealth Group Ребекку Бэбин (Rebecca Babin).
