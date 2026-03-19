Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировые цены на нефть перешли к снижению - 19.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Энергетика
https://1prime.ru/20260319/neft-868468638.html
Мировые цены на нефть перешли к снижению
Мировые цены на нефть перешли к снижению - 19.03.2026, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть перешли к снижению
Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к снижению на 2%, следует из данных торгов. | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T23:39+0300
2026-03-19T23:39+0300
энергетика
нефть
торги
ближний восток
сша
иран
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0c/868241019_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_330b501788a339386b23dfcea9329326.jpg
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к снижению на 2%, следует из данных торгов. По состоянию на 22.27 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,69% относительно предыдущего закрытия - до 105,56 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 1,91%, до 93,64 доллара. Днем нефть дорожала. В ходе торгов четверга стоимость марки Brent подскакивала почти на 10%, впервые с 9 марта поднимаясь выше отметки в 119 долларов за баррель. Инвесторы продолжают реагировать на развитие ситуации на Ближнем Востоке. Как указывают аналитики, снижение цен на сырье в четверг может быть связано с сигналами о некотором уменьшении напряженности в регионе. Президент США Дональд Трамп ранее в четверг заявил, что не направляет дополнительных военнослужащих на Ближний Восток на фоне операции против Ирана. "Сегодня цены на нефть вновь переживают резкие колебания. Цены откатились вниз на фоне сообщений о снижении напряженности. Мы наблюдаем четкую картинку: цены растут в азиатскую сессию и снижаются во время торгов в США, когда политики дают понять, какие сроки и меры реагирования могут быть приняты", - цитирует агентство Блумберг аналитика CIBC Private Wealth Group Ребекку Бэбин (Rebecca Babin).
https://1prime.ru/20260319/mea-868466944.html
ближний восток
сша
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0c/868241019_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_12e72a8702cb9683e2000a25ef8581d6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, торги, ближний восток, сша, иран, дональд трамп
Энергетика, Нефть, Торги, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, ИРАН, Дональд Трамп
23:39 19.03.2026
 
Мировые цены на нефть перешли к снижению

Цена на нефть марки Brent опустилась до 105,56 доллара за баррель

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2026
Нефтяная качалка. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к снижению на 2%, следует из данных торгов.
По состоянию на 22.27 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,69% относительно предыдущего закрытия - до 105,56 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 1,91%, до 93,64 доллара.
Днем нефть дорожала. В ходе торгов четверга стоимость марки Brent подскакивала почти на 10%, впервые с 9 марта поднимаясь выше отметки в 119 долларов за баррель.
Инвесторы продолжают реагировать на развитие ситуации на Ближнем Востоке. Как указывают аналитики, снижение цен на сырье в четверг может быть связано с сигналами о некотором уменьшении напряженности в регионе. Президент США Дональд Трамп ранее в четверг заявил, что не направляет дополнительных военнослужащих на Ближний Восток на фоне операции против Ирана.
"Сегодня цены на нефть вновь переживают резкие колебания. Цены откатились вниз на фоне сообщений о снижении напряженности. Мы наблюдаем четкую картинку: цены растут в азиатскую сессию и снижаются во время торгов в США, когда политики дают понять, какие сроки и меры реагирования могут быть приняты", - цитирует агентство Блумберг аналитика CIBC Private Wealth Group Ребекку Бэбин (Rebecca Babin).
Нефтяной станок-качалка - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2026
Участники МЭА начали поставки нефти из чрезвычайных запасов
Вчера, 22:27
 
ЭнергетикаНефтьТоргиБЛИЖНИЙ ВОСТОКСШАИРАНДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала