Египетские отели готовы к увеличению турпотока из России

2026-03-19T06:08+0300

КАИР, 19 мар - ПРАЙМ. Египетские отели готовы к увеличению туристического потока из России на фоне эскалации в регионе Персидского залива, цены на отдых в республике при этом сильно не увеличатся, заявил РИА Новости глава федерации туристических палат Египта Хусам Шаир. Ранее вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян рассказал РИА Новости, что Египет стал лидером по спросу в апреле среди российских туристов на фоне фактического закрытия для туристов популярных курортов Ближнего Востока. По его словам, стоимость отдыха для двоих человек начинается от 130 тысяч рублей. "Российские туристы представляют большой интерес для отрасли, в особенности в последние несколько лет они вошли в число лидеров по количеству посещений страны. Египетские гостиницы полностью готовы к увеличению потока из РФ - в частности, речь идет про курорты на Красном море и юге Синайского полуострова", - сказал он. Собеседник агентства подчеркнул, что не стоит ожидать большого роста цен на отдых, поскольку турагентства заблаговременно бронируют номера в отелях. "Некоторые могут испытывать опасения, связанные с резким ростом цен на летние турпрограммы, однако этого не стоит ожидать. Более 80% турпотока организовано туроператорами, с которыми заранее заключаются контракты. По этой причине говорить о каком-либо ощутимом росте затруднительно", - добавил Шаир. В 2025 году Египет посетили рекордные 19 миллионов туристов, прирост по сравнению с 2024 годом составил 21%. В планах властей страны достичь к 2030 году отметки в 30 миллионов иностранных туристов. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

туризм, бизнес, россия, египет, ближний восток, сша, атор