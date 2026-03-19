Ситуация вокруг Ирана привела к чрезвычайной дестабилизации, заявил Песков
2026-03-19T13:02+0300
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг Ирана привела к чрезвычайной дестабилизации и на мировых энергетических рынках. "Мы с вами сейчас наблюдаем эту чрезвычайную дестабилизацию во всем регионе, разрастание географии боевых действий. Мы видим также дестабилизацию мировых энергетических рынков", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как Кремль воспринимает взлет нефтяных котировок на фоне ситуации в Иране. Мировые цены на нефть ускорили рост в четверг, стоимость барреля марки Brent превысила 116 долларов.
https://1prime.ru/20260315/peskov-868326544.html
