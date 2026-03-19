Поставки клубники в Приморье из Китая выросли на 23 процента

2026-03-19T07:02+0300

ВЛАДИВОСТОК, 19 мар – ПРАЙМ. Поставки свежей клубники в Приморье из КНР выросли на 23%, до 1,14 тысячи тонн с начала года в сравнении с аналогичным периодом в 2025 году, сообщает Приморское управление Россельхознадзора. "Согласно информации, поступившей с приморских фитосанитарных контрольных постов, с начала года по 15 марта Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора проконтролирован ввоз 1 144 тонн свежей клубники из КНР. По сравнению с прошлым годом импорт клубники вырос. За соответствующий период 2025 года в Приморье поступило 929 тонн этой ягоды. Все поставки также были сделаны из Китая", – говорится в сообщении.

