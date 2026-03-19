Поставки клубники в Приморье из Китая выросли на 23 процента - 19.03.2026, ПРАЙМ
Поставки клубники в Приморье из Китая выросли на 23 процента
Поставки клубники в Приморье из Китая выросли на 23 процента - 19.03.2026, ПРАЙМ
Поставки клубники в Приморье из Китая выросли на 23 процента
Поставки свежей клубники в Приморье из КНР выросли на 23%, до 1,14 тысячи тонн с начала года в сравнении с аналогичным периодом в 2025 году, сообщает Приморское | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T07:02+0300
2026-03-19T07:48+0300
ВЛАДИВОСТОК, 19 мар – ПРАЙМ. Поставки свежей клубники в Приморье из КНР выросли на 23%, до 1,14 тысячи тонн с начала года в сравнении с аналогичным периодом в 2025 году, сообщает Приморское управление Россельхознадзора. "Согласно информации, поступившей с приморских фитосанитарных контрольных постов, с начала года по 15 марта Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора проконтролирован ввоз 1 144 тонн свежей клубники из КНР. По сравнению с прошлым годом импорт клубники вырос. За соответствующий период 2025 года в Приморье поступило 929 тонн этой ягоды. Все поставки также были сделаны из Китая", – говорится в сообщении.
бизнес, россия, приморье, китай, кнр, россельхознадзор
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Приморье, КИТАЙ, КНР, Россельхознадзор
07:02 19.03.2026 (обновлено: 07:48 19.03.2026)
 
Поставки клубники в Приморье из Китая выросли на 23 процента

Россельхознадзор: поставки клубники в Приморье из Китая выросли на 23 процента

ВЛАДИВОСТОК, 19 мар – ПРАЙМ. Поставки свежей клубники в Приморье из КНР выросли на 23%, до 1,14 тысячи тонн с начала года в сравнении с аналогичным периодом в 2025 году, сообщает Приморское управление Россельхознадзора.
"Согласно информации, поступившей с приморских фитосанитарных контрольных постов, с начала года по 15 марта Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора проконтролирован ввоз 1 144 тонн свежей клубники из КНР. По сравнению с прошлым годом импорт клубники вырос. За соответствующий период 2025 года в Приморье поступило 929 тонн этой ягоды. Все поставки также были сделаны из Китая", – говорится в сообщении.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
