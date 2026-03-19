https://1prime.ru/20260319/postavki-868436809.html
Поставки клубники в Приморье из Китая выросли на 23 процента
Поставки свежей клубники в Приморье из КНР выросли на 23%, до 1,14 тысячи тонн с начала года в сравнении с аналогичным периодом в 2025 году, сообщает Приморское | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T07:02+0300
бизнес
экономика
россия
приморье
китай
кнр
россельхознадзор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868436809.jpg?1773895723
ВЛАДИВОСТОК, 19 мар – ПРАЙМ. Поставки свежей клубники в Приморье из КНР выросли на 23%, до 1,14 тысячи тонн с начала года в сравнении с аналогичным периодом в 2025 году, сообщает Приморское управление Россельхознадзора. "Согласно информации, поступившей с приморских фитосанитарных контрольных постов, с начала года по 15 марта Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора проконтролирован ввоз 1 144 тонн свежей клубники из КНР. По сравнению с прошлым годом импорт клубники вырос. За соответствующий период 2025 года в Приморье поступило 929 тонн этой ягоды. Все поставки также были сделаны из Китая", – говорится в сообщении.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
