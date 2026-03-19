Продажи легковых автомобилей с пробегом в России выросли в феврале на 3,7%

Продажи легковых автомобилей с пробегом в России выросли в феврале на 3,7% - 19.03.2026, ПРАЙМ

Продажи легковых автомобилей с пробегом в России выросли в феврале на 3,7%

Продажи легковых автомобилей с пробегом в России по итогам февраля 2026 года выросли на 3,7% в годовом выражении и составили 411,9 тысячи единиц, при этом к... | 19.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-19T07:17+0300

2026-03-19T07:17+0300

2026-03-19T08:29+0300

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Продажи легковых автомобилей с пробегом в России по итогам февраля 2026 года выросли на 3,7% в годовом выражении и составили 411,9 тысячи единиц, при этом к предыдущему месяцу продажи сократились на 5,7%, сообщило агентство "Автостат". "По данным агентства "Автостат", в феврале 2026 года жители нашей страны приобрели 411,9 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это на 5,7% меньше, чем месяцем ранее, но на 3,7% выше уровня февраля прошлого года", - говорится в сообщении. Самой популярной маркой среди легковушек с пробегом в феврале традиционно стала отечественная Lada, продажи которой сократились на 9,2% в годовом выражении и составили 96,2 тысячи штук. Второе место заняла японская Toyota с 43,7 тысячами реализованных машин (+12%). Далее расположились автомобили южнокорейских брендов KIA и Hyundai, продажи которых в последний месяц зимы выросли на 9,9% и 10,1% соответственно и составили 23,2 тысячи и 22,8 тысячи штук. Пятерку лидеров замыкает немецкий Volkswagen (18,7 тысячи штук; +18,6%). Модельный рейтинг, как и месяц назад, возглавили KIA Rio и Hyundai Solaris (8,5 и 8,3 тысячи штук соответственно). За ними расположилась Lada 2107 (8,2 тысячи штук) и Toyota Corolla (7,5 тысячи штук), а замыкает топ-5 Lada 4x4 (7,4 тысячи штук).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, toyota, kia, hyundai, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra