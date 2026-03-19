США не планируют вводить ограничения на экспорт нефти и газа, заявил Райт - 19.03.2026, ПРАЙМ
США не планируют вводить ограничения на экспорт нефти и газа, заявил Райт
2026-03-19T22:19+0300
Райт: США не планируют вводить лимиты на объемы экспорта нефти и газа

ВАШИНГТОН, 19 мар – ПРАЙМ. Администрация американского президента Дональда Трампа не планирует вводить лимиты на объемы экспорта нефти и газа из США, утверждает глава минэнерго страны Крис Райт на фоне продолжающейся эскалации на Ближнем Востоке и перебоев с поставками энергоносителей.
"Чтобы не было недоразумений: администрация Трампа не планирует вводить ограничения на экспорт нефти и газа (из США – ред.)", - написал министр в соцсети X.
В среду Белый дом объявил, что Трамп временно разрешил иностранным судам перевозку нефти между американскими портами для снижения цен на топливо из-за эскалации на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
