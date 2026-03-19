https://1prime.ru/20260319/rayt-868466779.html
США не планируют вводить ограничения на экспорт нефти и газа, заявил Райт
США не планируют вводить ограничения на экспорт нефти и газа, заявил Райт - 19.03.2026, ПРАЙМ
США не планируют вводить ограничения на экспорт нефти и газа, заявил Райт
Администрация американского президента Дональда Трампа не планирует вводить лимиты на объемы экспорта нефти и газа из США, утверждает глава минэнерго страны... | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T22:19+0300
2026-03-19T22:19+0300
2026-03-19T22:19+0300
энергетика
нефть
мировая экономика
сша
ближний восток
иран
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_4bcc8ecb3e9d63d1a080b61fd31253c2.jpg
ВАШИНГТОН, 19 мар – ПРАЙМ. Администрация американского президента Дональда Трампа не планирует вводить лимиты на объемы экспорта нефти и газа из США, утверждает глава минэнерго страны Крис Райт на фоне продолжающейся эскалации на Ближнем Востоке и перебоев с поставками энергоносителей. "Чтобы не было недоразумений: администрация Трампа не планирует вводить ограничения на экспорт нефти и газа (из США – ред.)", - написал министр в соцсети X. В среду Белый дом объявил, что Трамп временно разрешил иностранным судам перевозку нефти между американскими портами для снижения цен на топливо из-за эскалации на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
сша
ближний восток
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_161:0:2828:2000_1920x0_80_0_0_17fcab8d43aeebbc5f69f7ae0da624c0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, мировая экономика, сша, ближний восток, иран, дональд трамп
Энергетика, Нефть, Мировая экономика, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИРАН, Дональд Трамп
США не планируют вводить ограничения на экспорт нефти и газа, заявил Райт
Райт: США не планируют вводить лимиты на объемы экспорта нефти и газа