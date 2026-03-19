https://1prime.ru/20260319/reuters-868451277.html

Порт Янбу в Саудовской Аравии возобновил погрузку нефти, пишут СМИ

Саудовский порт Янбу остановил погрузку нефти, а затем возобновил ее, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. | 19.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-19T13:52+0300

энергетика

нефть

иран

персидский залив

ормузский пролив

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860412724_0:58:3437:1991_1920x0_80_0_0_bf6b4570d7a72bf651f383de0e2ba56e.jpg

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Саудовский порт Янбу остановил погрузку нефти, а затем возобновил ее, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Саудовский порт Янбу, один из двух основных оставшихся экспортных маршрутов для нефти стран Персидского залива после того, как Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, прекратил отгрузку нефти", - сообщало агентство со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией. Позже в четверг Рейтер со ссылкой на источники сообщил об возобновлении портом Янбу погрузки нефти. Ранее в четверг министерство обороны страны в социальной сети Х заявило, что ПВО Саудовской Аравии отразила ракетную атаку на порт Янбу на побережье Красного моря на западе королевства. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Рост цен на топливо наблюдается по всему миру из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

