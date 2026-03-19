Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Порт Янбу в Саудовской Аравии возобновил погрузку нефти, пишут СМИ - 19.03.2026, ПРАЙМ
Порт Янбу в Саудовской Аравии возобновил погрузку нефти, пишут СМИ
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Саудовский порт Янбу остановил погрузку нефти, а затем возобновил ее, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Саудовский порт Янбу, один из двух основных оставшихся экспортных маршрутов для нефти стран Персидского залива после того, как Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, прекратил отгрузку нефти", - сообщало агентство со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией. Позже в четверг Рейтер со ссылкой на источники сообщил об возобновлении портом Янбу погрузки нефти. Ранее в четверг министерство обороны страны в социальной сети Х заявило, что ПВО Саудовской Аравии отразила ракетную атаку на порт Янбу на побережье Красного моря на западе королевства. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Рост цен на топливо наблюдается по всему миру из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Reuters: саудовский порт Янбу остановил погрузку нефти, а затем возобновил ее

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Саудовский порт Янбу остановил погрузку нефти, а затем возобновил ее, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Саудовский порт Янбу, один из двух основных оставшихся экспортных маршрутов для нефти стран Персидского залива после того, как Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, прекратил отгрузку нефти", - сообщало агентство со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.
Порт Фуджейры приостановил погрузку нефти, пишет Bloomberg
17 марта, 12:48
Позже в четверг Рейтер со ссылкой на источники сообщил об возобновлении портом Янбу погрузки нефти.
Ранее в четверг министерство обороны страны в социальной сети Х заявило, что ПВО Саудовской Аравии отразила ракетную атаку на порт Янбу на побережье Красного моря на западе королевства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Рост цен на топливо наблюдается по всему миру из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Порт - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Порт Роттердама не видит влияния блокировки Ормузского пролива
12 марта, 16:16
 
