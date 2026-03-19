Курс рубля заметно снизился к юаню по итогам торгов четверга

2026-03-19T20:00+0300

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга заметно снизился к юаню под влиянием прекращения продаж валюты Минфином, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) подскочил на 28 копеек, до 12,47 рубля. На пике он достигал отметки в 12,65 рубля, что является максимумом с февраля 2025 года. Майский фьючерс нефти марки Brent на 19.06 мск дорожал на 2,12%, до 109,73 доллара за баррель. Свободное падение Юань вырос на 2,3%. Курс китайской валюты в четверг двигался в диапазоне 12,18–12,65 рубля. Рубль сегодня переписал минимумы года, прекращение продаж валюты Минфином нарушило баланс на "тонком" рынке, комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "К тому же сформировались ожидания корректировки бюджетного правила с уменьшением цены отсечения нефти. В то же время в курс пока транслируются более низкие ценовые уровни в нефти и газе, которые были еще до начала ближневосточного кризиса, а также эффект от более широкого дисконта на российское сырье. В результате возник локальный дефицит предложения валюты, который и вызвал взлет валют к текущим значениям", - добавил эксперт. Помимо этого, велика вероятность дальнейшего снижения ключевой ставки, завтра ожидаются очередные минус 50 базисных пунктов и 15%, хотя сам факт ослабления рубля наверняка будет учитываться при обсуждении регулятором, отметил он. "Интересно, что рубль дешевеет, несмотря на резкий рост цен на нефть - стоимость нефти Brent находится около 110 долларов. Однако обычно экспортеры переводят валютную выручку в российский контур не сразу (ЦБ, например, оценивал лаг поступления экспортной выручки в 1-2 месяца), поэтому поддержка курса от высоких нефтяных котировок пока ограничена", - рассказал Александр Джиоев из УК "Альфа-капитал". Прогнозы "Доллар может установиться у 82-83, юань – вернуться на круглые 12. А в конце недели ждем, соответственно, 84-87 и 12-12,6 рубля", - поделился Шепелев. Силаев не ожидает, что рубль продолжит так же быстро слабеть в дальнейшем, и по-прежнему оценивает курс на конец года вблизи 85 рублей за доллар.

рынок, александр джиоев, минфин, "бкс мир инвестиций", ук альфа-капитал