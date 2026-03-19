Цена на нефть марки Brent превысила 112 долларов за баррель
Мировые цены на нефть растут более чем на 4%, стоимость одного барреля марки Brent превысила 112 долларов, следует из данных торгов. | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T06:17+0300
2026-03-19T07:55+0300
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут более чем на 4%, стоимость одного барреля марки Brent превысила 112 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 05.57 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 4,67% относительно предыдущего закрытия, до 112,05 доллара за баррель. Майский фьючерс на WTI дорожал на 0,67%, до 96,13 доллара за баррель. Рынки продолжают реагировать на ситуацию на Ближнем Востоке. Ранее власти Ирана предупредили, что нанесут удары по энергообъектам в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ в ответ на удары Израиля и США по объектам на его газовом месторождении "Южный Парс". США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
