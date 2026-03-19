США обновили лицензию на операции с российской нефтью - 19.03.2026, ПРАЙМ
Энергетика
США обновили лицензию на операции с российской нефтью
США обновили лицензию на операции с российской нефтью, внеся в нее уточнения о запрете на сделки с рядом стран, в том числе с Кубой и КНДР, следует из... | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T23:20+0300
ВАШИНГТОН, 19 мар – ПРАЙМ. США обновили лицензию на операции с российской нефтью, внеся в нее уточнения о запрете на сделки с рядом стран, в том числе с Кубой и КНДР, следует из соответствующего документа минфина. Изменения касаются лицензии, которой США разрешили продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Новая версия лицензии прямо запрещает проведение операций с участием лиц и структур, связанных с Ираном, КНДР, Кубой, а также с Крымом и новыми российскими регионами. Остальные параметры остались без изменений – транзакции в рамках лицензии по-прежнему разрешены до 00.01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года.
ВАШИНГТОН, 19 мар – ПРАЙМ. США обновили лицензию на операции с российской нефтью, внеся в нее уточнения о запрете на сделки с рядом стран, в том числе с Кубой и КНДР, следует из соответствующего документа минфина.
Изменения касаются лицензии, которой США разрешили продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта.
Новая версия лицензии прямо запрещает проведение операций с участием лиц и структур, связанных с Ираном, КНДР, Кубой, а также с Крымом и новыми российскими регионами.
Остальные параметры остались без изменений – транзакции в рамках лицензии по-прежнему разрешены до 00.01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года.
