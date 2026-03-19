Вице-президент США и глава минэнерго обсудят скачок цен на нефть - 19.03.2026, ПРАЙМ
Энергетика
Вице-президент США и глава минэнерго обсудят скачок цен на нефть
2026-03-19T03:22+0300
энергетика
нефть
мировая экономика
сша
иран
ормузский пролив
джей ди вэнс
Энергетика, Нефть, Мировая экономика, США, ИРАН, Ормузский пролив, Джей Ди Вэнс
Вице-президент США и глава минэнерго обсудят скачок цен на нефть

ВАШИНГТОН, 19 мар – ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс и глава минэнерго США Крис Райт встретятся в четверг, 19 марта, с главами нефтяных компаний на фоне скачка цен на энергоносители, следует из предварительного расписания Вэнса.
Предварительно заявлено, что Вэнс и Райт обсудят с нефтяниками "роль американской нефти и природного газа в обеспечении надежного энергоснабжения в условиях глобальной нестабильности".
Встреча пройдет на фоне продолжающегося роста цен на бензин в США ввиду американо-израильского конфликта с Ираном. Сам Вэнс уже предупреждал американцев о сложных неделях из-за цен на топливо.
Кроме того, растут и цены на нефть: 18 марта они ускорили рост до 4-7,5%, стоимость одного барреля марки Brent находилась выше 111 долларов.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
 
