Вучич созвал в пятницу заседание совбеза Сербии из-за энергокризиса

Президент Сербии Александр Вучич созвал в пятницу заседание совета национальной безопасности в связи с ситуацией в сфере энергетики, сообщила администрация... | 19.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-19T23:28+0300

БЕЛГРАД, 19 мар - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич созвал в пятницу заседание совета национальной безопасности в связи с ситуацией в сфере энергетики, сообщила администрация сербского лидера. Вучич заявил в четверг, что Сербия располагает крупнейшими резервами нефтепродуктов в регионе Западных Балкан, граждане не должны поддаваться панике и закупаться канистрами с топливом ввиду подорожания нефти на мировом рынке. Он уточнил, что госрезервы нефтепродуктов в настоящее время составляют около 270 тысяч тонн. "Президент республики Сербия Александр Вучич будет председательствовать на совете национальной безопасности в расширенном составе из-за ситуации в энергетике в пятницу, 20 марта, в 11.00 (13.00 мск) в (правительственном комплексе - ред.) "Палате Сербия", - говорится в сообщении. Расширенный состав означает участие членов правительства, руководства парламента и директоров энергетических госпредприятий. Президент Сербии 16 марта заявил, что если цена на нефть поднимется до 120 долларов за баррель, то государству придется раздавать нефтепродукты из госрезервов по самым низким ценам. В четверг цена нефти марки Brent на мировом рынке поднималась выше 119 долларов за баррель. Кабмин Сербии 9 марта ввел запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов до 19 марта с возможностью продления для защиты от скачка цен. В четверг правительство Сербии продлило этот запрет до 2 апреля ввиду энергокризиса и приняло решение о выпуске на рынок 40 тысяч тонн дизельного топлива из госрезервов. Правительство Сербии 13 марта снизило на 20% акцизы на нефтепродукты ввиду энергокризиса. С учетом сниженных акцизов розничная цена литра евродизеля составила 208 динаров (около 1,8 евро), бензина ВМВ 95 - 186 динаров (около 1,55 евро).

