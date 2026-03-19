Юань на Мосбирже сильно растет к рублю, обновив максимум за год
Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг продолжил сильно расти - восьмую торговую сессию подряд, обновляя максимумы уже с февраля 2025 года,... | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T16:35+0300
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг продолжил сильно расти - восьмую торговую сессию подряд, обновляя максимумы уже с февраля 2025 года, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.48 мск рос на 27 копеек (+2,2%), до 12,46 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,18-12,65 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 84,32 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 85,95 рубля. Рубль под давлением Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю в четверг продолжил уверенно расти - восьмую сессию подряд, обновляя максимумы уже с февраля прошлого года. При этом около полудня отмечалась "паническая" атака, когда курс отвесно взмыл почти на 4%, к 12,65 рубля, однако затем откатился вниз на 20-30 копеек и стабилизировался. Юаневая ставка денежного рынка составляет +43,93% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +20,81% на предыдущих торгах. Таким образом, показатель вышел на максимумы с сентября 2024 года, когда индикатор из-за кризиса валютной ликвидности подскакивал до исторического рекорда 212,08%. "Скачок ставок до 43,93% годовых по однодневным операциям своп с китайскими юанями, что выше рублевых ставок, провоцирует сворачивание операций carry trade. То есть сейчас стало резко не выгодно брать сильно подорожавшие (в плане кредитования) юани, конвертировать их в рубли и размещать в рублевые инструменты. Отмечается обратный процесс - продажа инструментов в валюте РФ и покупка юаней за рубли", - комментирует Александр Дудников из компании "Цифра брокер". Прогнозы Базовый сценарий - сохранение для рубля режима сдержанной волатильности без полноценного тренда, считает независимый финансовый эксперт Алексей Лерон. Рынок будет прежде всего реагировать на решение Банка России 20 марта, на то, сохранит ли он жесткий сигнал, добавляет эксперт. "Базовый диапазон до конца недели - 12,3-12,7 рубля за юань, где текущие уровни формируются как баланс между ослаблением государственного валютного предложения и удорожанием расчетной инфраструктуры по китайскому направлению. Выход к верхней границе с расширением в зону 12,7-12,9 рубля за юань возможен в случае локальных сбоев в трансграничных расчетах через китайские банки и роста премии за ликвидность юаня внутри системы. Тогда как движение к нижней границе с уходом в диапазон 12,2-12,3 рубля вероятно при восстановлении стабильности расчетных каналов", - говорит Лерон. Главный структурный инструмент поддержки рубля - операции Минфина - по-прежнему остается на паузе, рассуждает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Базовый сценарий - снижение ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 15% годовых", - добавляет он, рассуждая о факторах курсообразования рубля.
Юань на Мосбирже сильно растет к рублю 8-ю сессию подряд и обновил максимум за год
Аналитик: спекулянты разогнали курсы инвалют к рублю