"Зеленский придет в ярость": на Западе рассказали о новом ударе по Киеву

В четверг решение, принятое на саммите Европейского союза Венгрией, может значительно усложнить положение Киева в его противостоянии с Москвой, что вызовет у... | 19.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-19T07:01+0300

МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. В четверг решение, принятое на саммите Европейского союза Венгрией, может значительно усложнить положение Киева в его противостоянии с Москвой, что вызовет у Владимира Зеленского бурю гнева, как отмечает издание Politico."Выделение Украине 90 миллиардов евро, от которого будет зависеть способность Киева продолжать сражаться с Россией, зависит от того, отменит ли Венгрия свое вето. <…> Один дипломат заявил, что "если мы не сможем получить кредит, Зеленский наверняка придет в ярость", — указывается в материале.Автор статьи подчеркивает, что украинский вопрос теперь только разъединяет Европу. Ранее привычные саммиты лидеров ЕС превратились в поле ожесточенной борьбы."Саммит ЕС, который когда-то позиционировался как возможность стимулировать экономику блока, теперь превратился в полномасштабное испытание на прочность. Лидеры, собравшиеся в четверг, столкнутся с взрывоопасной повесткой дня, как например, финансовое выживание Украины. <…> Ожидается насыщенный — и, вероятно, конфликтный день", — добавил он.Киев в конце января остановил транспортировку топлива через трубопровод "Дружба", ссылаясь на повреждения. В ответ Будапешт прекратил поставки дизеля, а 20 февраля задержал финансовую помощь Евросоюза в размере 90 миллиардов евро до восстановления транзита нефти. Эти действия побудили Владимира Зеленского угрожать премьер-министру Виктору Орбану встречей с вооруженными силами Украины. Сам венгерский премьер подчеркивал, что позиция Будапешта остается твердой: Украине нужно возобновить поставки нефти, если она хочет получить средства из Брюсселя.

