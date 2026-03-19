"Зеленский придет в ярость": на Западе рассказали о новом ударе по Киеву - 19.03.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
"Зеленский придет в ярость": на Западе рассказали о новом ударе по Киеву
"Зеленский придет в ярость": на Западе рассказали о новом ударе по Киеву - 19.03.2026, ПРАЙМ
"Зеленский придет в ярость": на Западе рассказали о новом ударе по Киеву
В четверг решение, принятое на саммите Европейского союза Венгрией, может значительно усложнить положение Киева в его противостоянии с Москвой, что вызовет у... | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T07:01+0300
2026-03-19T07:01+0300
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. В четверг решение, принятое на саммите Европейского союза Венгрией, может значительно усложнить положение Киева в его противостоянии с Москвой, что вызовет у Владимира Зеленского бурю гнева, как отмечает издание Politico."Выделение Украине 90 миллиардов евро, от которого будет зависеть способность Киева продолжать сражаться с Россией, зависит от того, отменит ли Венгрия свое вето. &lt;…&gt; Один дипломат заявил, что "если мы не сможем получить кредит, Зеленский наверняка придет в ярость", — указывается в материале.Автор статьи подчеркивает, что украинский вопрос теперь только разъединяет Европу. Ранее привычные саммиты лидеров ЕС превратились в поле ожесточенной борьбы."Саммит ЕС, который когда-то позиционировался как возможность стимулировать экономику блока, теперь превратился в полномасштабное испытание на прочность. Лидеры, собравшиеся в четверг, столкнутся с взрывоопасной повесткой дня, как например, финансовое выживание Украины. &lt;…&gt; Ожидается насыщенный — и, вероятно, конфликтный день", — добавил он.Киев в конце января остановил транспортировку топлива через трубопровод "Дружба", ссылаясь на повреждения. В ответ Будапешт прекратил поставки дизеля, а 20 февраля задержал финансовую помощь Евросоюза в размере 90 миллиардов евро до восстановления транзита нефти. Эти действия побудили Владимира Зеленского угрожать премьер-министру Виктору Орбану встречей с вооруженными силами Украины. Сам венгерский премьер подчеркивал, что позиция Будапешта остается твердой: Украине нужно возобновить поставки нефти, если она хочет получить средства из Брюсселя.
https://1prime.ru/20260311/kiev-868194544.html
https://1prime.ru/20260313/orban-868269679.html
киев
украина
венгрия
politico, ес, владимир зеленский, киев, мировая экономика, украина, венгрия, виктор орбан, газ
Спецоперация на Украине, Politico, ЕС, Владимир Зеленский, Киев, Мировая экономика, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, Газ
07:01 19.03.2026
 
"Зеленский придет в ярость": на Западе рассказали о новом ударе по Киеву

Politico: Зеленский может прийти в ярость из-за завтрашнего вердикта ЕС

МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. В четверг решение, принятое на саммите Европейского союза Венгрией, может значительно усложнить положение Киева в его противостоянии с Москвой, что вызовет у Владимира Зеленского бурю гнева, как отмечает издание Politico.
"Выделение Украине 90 миллиардов евро, от которого будет зависеть способность Киева продолжать сражаться с Россией, зависит от того, отменит ли Венгрия свое вето. <…> Один дипломат заявил, что "если мы не сможем получить кредит, Зеленский наверняка придет в ярость", — указывается в материале.
Дым после взрыва в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
"Киев будет молиться": на Западе раскрыли, чем обернулась атака на Иран
11 марта, 06:49
Автор статьи подчеркивает, что украинский вопрос теперь только разъединяет Европу. Ранее привычные саммиты лидеров ЕС превратились в поле ожесточенной борьбы.
"Саммит ЕС, который когда-то позиционировался как возможность стимулировать экономику блока, теперь превратился в полномасштабное испытание на прочность. Лидеры, собравшиеся в четверг, столкнутся с взрывоопасной повесткой дня, как например, финансовое выживание Украины. <…> Ожидается насыщенный — и, вероятно, конфликтный день", — добавил он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2026
Орбан придумал мощный ответ на агрессию Зеленского, сообщают СМИ
13 марта, 07:27
Киев в конце января остановил транспортировку топлива через трубопровод "Дружба", ссылаясь на повреждения. В ответ Будапешт прекратил поставки дизеля, а 20 февраля задержал финансовую помощь Евросоюза в размере 90 миллиардов евро до восстановления транзита нефти. Эти действия побудили Владимира Зеленского угрожать премьер-министру Виктору Орбану встречей с вооруженными силами Украины. Сам венгерский премьер подчеркивал, что позиция Будапешта остается твердой: Украине нужно возобновить поставки нефти, если она хочет получить средства из Брюсселя.
 
Спецоперация на УкраинеPoliticoЕСВладимир ЗеленскийКиевМировая экономикаУКРАИНАВЕНГРИЯВиктор ОрбанГаз
 
 
