На Западе ужаснулись из-за произошедшего с Зеленским

Для Владимира Зеленского ситуация в конфликте на Украине резко ухудшилась из-за обострения ситуации вокруг Ирана, пишет Berliner Zeitung. "США уже некоторое... | 19.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Для Владимира Зеленского ситуация в конфликте на Украине резко ухудшилась из-за обострения ситуации вокруг Ирана, пишет Berliner Zeitung. "США уже некоторое время усиливают давление на него, в то же время ослабляются санкции против России и ставятся под сомнение поставки оружия", — говорится в публикации.В материале отмечается, что таким образом, переговорная позиция Украины еще больше ослабла. Кроме того, остается вопрос, готов ли Киев пойти на болезненные компромиссы."Пока украинское руководство отвергает требуемые уступки, быстрый прорыв (на переговорах - Прим. Ред) остается маловероятным…", — пишет издание.Операция США и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.

2026

ru-RU

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

украина, владимир зеленский, иран, киев