Россия в феврале возглавила рейтинг крупнейших импортеров авто из Китая

Россия в феврале возглавила рейтинг крупнейших импортеров авто из Китая

2026-03-20T08:29+0300

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Россия по итогам февраля текущего года заняла первую строчку в рейтинге крупнейших импортеров легковых авто из Китая, поднявшись с четвертого места, которое занимала месяцем ранее, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику Поднебесной. За месяц импорт вырос почти на треть, достигнув 855,8 миллиона долларов против 654,9 миллиона в январе. В тройку крупнейших покупателей легковых авто у Китая в конце зимы также вошли Бразилия с импортом в 690,9 миллиона долларов и Великобритания (626,8 миллиона долларов). А замкнули первую пятерку Бельгия (502,9 миллиона долларов) и ОАЭ (492 миллиона долларов). США сократили импорт почти на четверть в месячном выражении – до 145,8 миллиона долларов. В феврале Штаты заняли 21-е место среди крупнейших покупателей китайских легковушек.

