Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"АвтоВАЗ" начал производство коммерческих автомобилей под новым брендом SKM - 20.03.2026, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" начал производство коммерческих автомобилей под новым брендом SKM
2026-03-20T10:25+0300
2026-03-20T10:29+0300
10:25 20.03.2026 (обновлено: 10:29 20.03.2026)
 
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начал производство коммерческих автомобилей под новым брендом SKM, первой моделью стал фургон М7 в пассажирской и грузовой вариациях, сообщила компания.

"АО "АвтоВАЗ" приступает к сборке коммерческих и грузопассажирских автомобилей под брендом SKM. Первой моделью станет М7, которая появится в двух версиях: цельнометаллический фургон и грузопассажирский минивэн", - говорится в сообщении.

Уточняется, что модели нового бренда будут производиться методом крупноузловой сборки на базе окрашенного и остекленного кузова, а детали двигателя и шасси будут поступать отдельно. Марка будет делить производственную площадку с коммерческими вариациями Lada Granta и Niva и выпускаться дочерним предприятием АО "ВИС-Авто".
"Часть комплектующих и материалов уже локализовано и приходит от российских предприятий, в частности, это все технические жидкости автомобиля, аккумуляторы, компоненты "ЭРА-ГЛОНАСС" и телематической системы", - добавили в "АвтоВАЗе".
Фургоны и минивэны SKM М7 оснащаются атмосферным бензиновым двигателем объемом 2 литра, мощностью 137 лошадиных сил и с крутящим моментом 194 Ньютон-метра. В паре с двигателем работает 5-ступенчатая механическая коробка передач. Машины имеют заднеприводную компоновку с мостом и рессорной подвеской, рассчитанной на высокие коммерческие нагрузки.
"Уже в базовой комплектации автомобили SKM М7 оснащаются кондиционером, подушками безопасности, системами помощи при вождении, дистанционным запуском двигателя. Более подробная информация об оснащении и ценах появится на старте продаж", - уточняет производитель.
 
