МЭР назвало смягчение денежно-кредитной политики условием роста экономики - 20.03.2026, ПРАЙМ
МЭР назвало смягчение денежно-кредитной политики условием роста экономики
МЭР назвало смягчение денежно-кредитной политики условием роста экономики

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Смягчение денежно-кредитной политики является необходимым условием возвращения экономики РФ на траекторию устойчивого роста, говорится в комментарии Минэкономразвития по итогам заседания совета директоров Банка России.
ЦБ по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо седьмой раз подряд снизил ключевую ставку – до 15% годовых с 15,5%.
"Смягчение денежно-кредитной политики - необходимое условие возвращения экономики на траекторию устойчивого роста наряду с повышением эффективности вложения инвестиций и роста производительности труда", - отмечают в министерстве.
 
