https://1prime.ru/20260320/ekonomika-868494414.html
МЭР назвало смягчение денежно-кредитной политики условием роста экономики
2026-03-20T14:39+0300
экономика
финансы
банки
россия
рф
минэкономразвития рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1b/866955939_0:33:2500:1439_1920x0_80_0_0_59a439807e0e2903035237db7096069a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1b/866955939_279:0:2500:1666_1920x0_80_0_0_afbf6638fc21d1434f8ca32045f69753.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МЭР назвало смягчение ДКП необходимым условие устойчивого роста экономики РФ
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Смягчение денежно-кредитной политики является необходимым условием возвращения экономики РФ на траекторию устойчивого роста, говорится в комментарии Минэкономразвития по итогам заседания совета директоров Банка России.
ЦБ по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо седьмой раз подряд снизил ключевую ставку – до 15% годовых с 15,5%.
"Смягчение денежно-кредитной политики - необходимое условие возвращения экономики на траекторию устойчивого роста наряду с повышением эффективности вложения инвестиций и роста производительности труда", - отмечают в министерстве.