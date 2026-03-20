Европа не выживет без российской нефти, заявил Орбан
Европа не выживет без российской нефти, заявил Орбан - 20.03.2026, ПРАЙМ
Европа не выживет без российской нефти, заявил Орбан
Европа не выживет без российской нефти, когда на пороге глобальный дефицит топлива, в течение пары недель это станет очевидно всем, заявил премьер-министр... | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T10:11+0300
2026-03-20T10:11+0300
2026-03-20T10:11+0300
БРЮССЕЛЬ, 20 мар - ПРАЙМ. Европа не выживет без российской нефти, когда на пороге глобальный дефицит топлива, в течение пары недель это станет очевидно всем, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Дело в том, что в данный момент глобальный дефицит нефти уже не за горами. Поэтому поведение и стратегия европейцев просто безумны. Нам определенно нужна российская нефть. Мы не сможем выжить в этой ситуации, которая в нынешних условиях становится все более серьезной, без возвращения российского топлива. Европа не сможет выжить без этого", - сказал Орбан журналистам по окончании саммита ЕС в Брюсселе. По его словам, даже если сейчас главы стран ЕС это отрицают, "пройдет не более недели-двух, и это станет очевидно всем".
европа
венгрия
брюссель
нефть, европа, венгрия, брюссель, виктор орбан, ес, россия
Энергетика, Нефть, ЕВРОПА, ВЕНГРИЯ, Брюссель, Виктор Орбан, ЕС, РОССИЯ
Европа не выживет без российской нефти, заявил Орбан
Орбан: Европа не выживет без российской нефти, это станет ясно в течение пары недель