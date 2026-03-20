Европа не выживет без российской нефти, заявил Орбан

Европа не выживет без российской нефти, заявил Орбан - 20.03.2026, ПРАЙМ

Европа не выживет без российской нефти, заявил Орбан

Европа не выживет без российской нефти, когда на пороге глобальный дефицит топлива, в течение пары недель это станет очевидно всем, заявил премьер-министр... | 20.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-20T10:11+0300

2026-03-20T10:11+0300

2026-03-20T10:11+0300

энергетика

нефть

европа

венгрия

брюссель

виктор орбан

ес

россия

БРЮССЕЛЬ, 20 мар - ПРАЙМ. Европа не выживет без российской нефти, когда на пороге глобальный дефицит топлива, в течение пары недель это станет очевидно всем, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Дело в том, что в данный момент глобальный дефицит нефти уже не за горами. Поэтому поведение и стратегия европейцев просто безумны. Нам определенно нужна российская нефть. Мы не сможем выжить в этой ситуации, которая в нынешних условиях становится все более серьезной, без возвращения российского топлива. Европа не сможет выжить без этого", - сказал Орбан журналистам по окончании саммита ЕС в Брюсселе. По его словам, даже если сейчас главы стран ЕС это отрицают, "пройдет не более недели-двух, и это станет очевидно всем".

европа

венгрия

брюссель

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

нефть, европа, венгрия, брюссель, виктор орбан, ес, россия