Европа не выживет без российской нефти, заявил Орбан - 20.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260320/evropa-868482653.html
Европа не выживет без российской нефти, заявил Орбан
Европа не выживет без российской нефти, заявил Орбан - 20.03.2026, ПРАЙМ
Европа не выживет без российской нефти, заявил Орбан
Европа не выживет без российской нефти, когда на пороге глобальный дефицит топлива, в течение пары недель это станет очевидно всем, заявил премьер-министр... | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T10:11+0300
2026-03-20T10:11+0300
БРЮССЕЛЬ, 20 мар - ПРАЙМ. Европа не выживет без российской нефти, когда на пороге глобальный дефицит топлива, в течение пары недель это станет очевидно всем, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Дело в том, что в данный момент глобальный дефицит нефти уже не за горами. Поэтому поведение и стратегия европейцев просто безумны. Нам определенно нужна российская нефть. Мы не сможем выжить в этой ситуации, которая в нынешних условиях становится все более серьезной, без возвращения российского топлива. Европа не сможет выжить без этого", - сказал Орбан журналистам по окончании саммита ЕС в Брюсселе. По его словам, даже если сейчас главы стран ЕС это отрицают, "пройдет не более недели-двух, и это станет очевидно всем".
нефть, европа, венгрия, брюссель, виктор орбан, ес, россия
Энергетика, Нефть, ЕВРОПА, ВЕНГРИЯ, Брюссель, Виктор Орбан, ЕС, РОССИЯ
10:11 20.03.2026
 
Европа не выживет без российской нефти, заявил Орбан

Орбан: Европа не выживет без российской нефти, это станет ясно в течение пары недель

БРЮССЕЛЬ, 20 мар - ПРАЙМ. Европа не выживет без российской нефти, когда на пороге глобальный дефицит топлива, в течение пары недель это станет очевидно всем, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Дело в том, что в данный момент глобальный дефицит нефти уже не за горами. Поэтому поведение и стратегия европейцев просто безумны. Нам определенно нужна российская нефть. Мы не сможем выжить в этой ситуации, которая в нынешних условиях становится все более серьезной, без возвращения российского топлива. Европа не сможет выжить без этого", - сказал Орбан журналистам по окончании саммита ЕС в Брюсселе.
По его словам, даже если сейчас главы стран ЕС это отрицают, "пройдет не более недели-двух, и это станет очевидно всем".
 
ЭнергетикаНефтьЕВРОПАВЕНГРИЯБрюссельВиктор ОрбанЕСРОССИЯ
 
 
