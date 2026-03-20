https://1prime.ru/20260320/gazovoz-868495599.html
Экипаж российского газовоза, атакованного Киевом, вернулся в Мурманск
2026-03-20T15:01+0300
происшествия
россия
рф
мурманск
москва
газ
украина
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1f/866110805_0:0:3195:1797_1920x0_80_0_0_8de96560c31159403eb475d6095e653b.jpg
МУРМАНСК, 20 мар - ПРАЙМ. Экипаж атакованного украинскими беспилотниками российского газовоза "Арктик Метагаз" вернулся в Мурманск во главе с капитаном Андреем Зеленским, в пятницу моряки встречаются с главой региона Андреем Чибисом, передает корреспондент РИА Новости. Встреча главы региона с моряками проходит в Центре управления регионом в Мурманске. На встречу пришел почти весь экипаж - 28 человек, - двое пострадавших продолжают лечение в Москве. Моряки поблагодарили власти региона за радушный прием на родной земле. Как сообщил 3 марта Минтранс РФ, "Арктик Метагаз" атаковали в Средиземном море безэкипажные катера Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, газовоз, перевозивший 100 тысяч кубометров сжиженного природного газа, лишился хода и электропитания, на нем произошли пожар и взрыв газа. Всем 30 членам экипажа удалось спастись, пострадали двое моряков.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1f/866110805_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_501f5e2c8ad4e1a2da8422eb952687ae.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
