Экипаж российского газовоза, атакованного Киевом, вернулся в Мурманск

2026-03-20T15:01+0300

МУРМАНСК, 20 мар - ПРАЙМ. Экипаж атакованного украинскими беспилотниками российского газовоза "Арктик Метагаз" вернулся в Мурманск во главе с капитаном Андреем Зеленским, в пятницу моряки встречаются с главой региона Андреем Чибисом, передает корреспондент РИА Новости. Встреча главы региона с моряками проходит в Центре управления регионом в Мурманске. На встречу пришел почти весь экипаж - 28 человек, - двое пострадавших продолжают лечение в Москве. Моряки поблагодарили власти региона за радушный прием на родной земле. Как сообщил 3 марта Минтранс РФ, "Арктик Метагаз" атаковали в Средиземном море безэкипажные катера Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, газовоз, перевозивший 100 тысяч кубометров сжиженного природного газа, лишился хода и электропитания, на нем произошли пожар и взрыв газа. Всем 30 членам экипажа удалось спастись, пострадали двое моряков.

россия, рф, мурманск, москва, газ, украина, всу