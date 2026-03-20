Нефтяной индекс Dubai скорректировали из-за закрытия Ормузского пролива - 20.03.2026, ПРАЙМ
Энергетика
Нефтяной индекс Dubai скорректировали из-за закрытия Ормузского пролива
2026-03-20T10:00+0300
2026-03-20T10:04+0300
энергетика
нефть
ормузский пролив
ближний восток
персидский залив
Энергетика, Нефть, Ормузский пролив, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ
10:00 20.03.2026 (обновлено: 10:04 20.03.2026)
 
Нефтяной индекс Dubai скорректировали из-за закрытия Ормузского пролива

Bloomberg: нефтяной индекс Dubai скорректировали из-за блокировки Ормузского пролива

© AP Photo / Altaf QadriТанкеры вблизи Ормузского пролива
Танкеры вблизи Ормузского пролива
Танкеры вблизи Ормузского пролива
© AP Photo / Altaf Qadri
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Базовый нефтяной индекс Ближнего Востока Dubai был скорректирован на фоне закрытия Ормузского пролива и перебоев с поставками, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные компании S&P Global Energy.
"Базовый нефтяной индекс Ближнего Востока, обычно используемый для оценки основной части поставок нефти в регионе, был снова скорректирован, поскольку закрытие Ормузского пролива препятствует потокам и нарушает торговлю", - передает агентство.
S&P Global Energy изменила правила ценообразования регионального индекса Dubai в пятницу, чтобы увеличить объём доступной для поставки нефти: в частности, для нефти Murban из ОАЭ временно отменён механизм, ограничивающий разницу цен между сортами, что должно стимулировать её предложение на рынке.
Решение связано с эскалацией вокруг Ирана, которая привела к блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. В результате в расчёте индекса фактически остались только сорта Murban и Oman.
Это уже второе изменение методики за месяц - ранее из расчёта исключили сорта, отгружаемые непосредственно из Персидского залива.
