Нефтяной индекс Dubai скорректировали из-за закрытия Ормузского пролива
2026-03-20T10:00+0300
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Базовый нефтяной индекс Ближнего Востока Dubai был скорректирован на фоне закрытия Ормузского пролива и перебоев с поставками, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные компании S&P Global Energy. "Базовый нефтяной индекс Ближнего Востока, обычно используемый для оценки основной части поставок нефти в регионе, был снова скорректирован, поскольку закрытие Ормузского пролива препятствует потокам и нарушает торговлю", - передает агентство. S&P Global Energy изменила правила ценообразования регионального индекса Dubai в пятницу, чтобы увеличить объём доступной для поставки нефти: в частности, для нефти Murban из ОАЭ временно отменён механизм, ограничивающий разницу цен между сортами, что должно стимулировать её предложение на рынке. Решение связано с эскалацией вокруг Ирана, которая привела к блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. В результате в расчёте индекса фактически остались только сорта Murban и Oman. Это уже второе изменение методики за месяц - ранее из расчёта исключили сорта, отгружаемые непосредственно из Персидского залива.
